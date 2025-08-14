Aparatoso accidente cierra la vialidad en la Carretera Nacional

Un aparatoso accidente vial se registró esta tarde en la Carretera Nacional en el municipio de Santiago. El percance vial en donde participaron tres vehículos se registró en el kilómetro 262 en la comunidad de El Barro en dirección de sur a norte. En video compartidos por algunos automovilistas en el lugar se aprecian al menos dos que terminaron volcados, también varios postes de concreto fueron derribados bloqueando la vialidad. Uno de los vehículos terminó volcado sobre el camellón central, y otro en los carriles de norte a sur. Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al sitio, al igual que paramédicos de la Cruz Roja, aunque hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas.