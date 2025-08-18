Apaga Protección Civil incendio en el Cerro de la Silla

Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León se requirió para la tarea, así como rescatistas que descendieron en el pico con mochilas aspersoras

Con descargas de agua vía área y combate terrestre fue sofocado un incendio en el Cerro de la Silla. El fuego comenzó durante la noche del sábado a causa de un rayo que cayó en la zona alta del paraje. Fue a la altura del pico norte, en territorio del municipio de Guadalupe, donde ocurrió el siniestro. Las labores de combate y control se extendieron hasta 10:00 de la mañana del domingo, cuando las llamas fueron apagadas. Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León se requirió para la tarea, así como rescatistas que descendieron en el pico con mochilas aspersoras. El área afectada, según informó la corporación estatal, fue de 5x5 metros, quemándose matorral bajo y lechuguilla.