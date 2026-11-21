Basura acumulada y un registro abierto de más de dos metros representan riesgos en el cruce de Colón y Diego de Montemayor.

Ni el anuncio de prohibido tirar basura parece ser suficiente para evitar que los desechos terminen acumulándose en plena vía pública, en el Centro de Monterrey.

En el cruce de las avenidas Cristóba Colón y Diego de Montemayor se encuentra un montón de residuos que contrasta con la señalización colocada justo a un costado, la cual evidentemente, no es respetada.

El sitio se ha convertido en un punto de acumulación de desperdicios, donde además de cajas y otros materiales se observa la presencia de moscas, lo que representa un foco de infección para quienes transitan diariamente por la zona.

De acuerdo con los trabajadores de la zona, aunque el Municipio realiza labores de recolección y retira los residuos, el problema vuelve a presentarse en menos de 24 hrs, por lo que la acumulación de basura persiste en este y otros puntos sobre la avenida Cristóbal Colón.

Para complementar el problema, a unos pasos se encuentra un registro de la Comisión Federal de Electricidad completamente abierto, con una profundidad superior a los dos metros y sin barreras, tapas o señalamientos que adviertan del peligro.

A su alrededor también hay desechos de materiales de construcción, entre ellos cajas y restos de pisos y azulejos. Justo a un costado se encuentra un establecimiento donde aparentemente realizan trabajos de remodelación, por lo que estos materiales podrían estar relacionados con los trabajos; sin embargo, no se cuenta con confirmación sobre quién depositaría toda esta basura sobre la banqueta.

Lo preocupante es que este no es el único punto de acumulación de basura sobre la avenida Cristóbal Colón, pues el problema se extiende a distintos tramos. Basta con recorrer la vialidad para encontrar desde desechos y moscas hasta colchones abandonados.

Los vecinos piden mayor vigilancia para identificar y sancionar a quienes arrojan basura en la vía pública, así como reforzar las labores de limpieza para evitar que estos puntos sigan convirtiéndose en focos de infección que han permanecido durante meses.