Anuncian viajes sin costo para usuarias de Ayudemos a las Mujeres

Las 121,000 beneficiarias del programa Ayudemos a las Mujeres en Nuevo León recibirán viajes ilimitados y sin costo en el transporte público.

Las beneficiarias del programa Ayudemos a las Mujeres en Nuevo León ahora tendrán viajes gratuitos e ilimitados en el transporte público, como parte de una ampliación al apoyo que reciben mensualmente.

El gobernador Samuel García informó que esta medida busca reducir los gastos de traslado de las mujeres, luego de que algunas beneficiarias señalaran que buena parte de los $2,000 pesos que reciben al mes se destinaba al pago de camiones.

“Cuando íbamos a entregar las tarjetas, nos decían que la realidad era que mucho del dinero se les va en el camión. Gracias por los dos mil pesos, claro que son bienvenidos, pero ida y vuelta, cuatro viajes diarios, pues se les iban 50 pesos en viajes al día”, explicó.

Actualmente, 121 mil mujeres reciben $2,000 pesos mensuales a través de una tarjeta personalizada. A partir de noviembre podrán utilizarla para acceder a viajes ilimitados en el sistema de transporte público.

Por su parte, Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión, precisó que el beneficio estará disponible los siete días de la semana, de lunes a domingo, y en el horario que las usuarias lo requieran.

“Queremos que cada mujer salga de casa con tranquilidad y que no represente un gasto más para las familias”, señaló.

Además, informó que existen 80 mil espacios disponibles para nuevas beneficiarias, por lo que se realizarán brigadas masivas de registro.

Las interesadas deberán mantenerse al pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión para conocer las fechas y lugares de inscripción.