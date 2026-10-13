Anuncian trabajadores del IMSS marcha contra “ley mordaza”

Otra de las demandas es la eliminación del artículo 136 bis de los estatutos sindicales, al que los inconformes han denominado “ley mordaza"

Trabajadores del IMSS en Nuevo León realizarán una marcha este martes, como parte de una movilización nacional para exigir un aumento salarial del 10 por ciento, y la eliminación de modificaciones estatutarias que consideran una amenaza a su libertad de expresión.

La marcha iniciará a las 16:00 horas en el Hospital General de Zona número 17

Adriana Cabrera, enfermera jefa de piso en la clínica 34, informó que en Nuevo León ya fue aprobado el recorrido, que iniciará en el Hospital General de Zona número 17 a las 16:00 horas y continuará hasta llegar al Sindicato Nacional de Trabajadores, ubicado sobre la avenida Lincoln en Monterrey.

La movilización se realizará de manera simultánea en distintos puntos del país, luego de que representantes de trabajadores de 37 secciones sindicales y un representante de jubilados y pensionados sostuvieran una mesa de diálogo ante la Secretaría de Gobernación, el pasado 8 de octubre.

Exigen una nueva negociación del incremento salarial

Entre las principales exigencias se encuentra un incremento salarial de al menos 10 por ciento directo al sueldo tabular, en rechazo al 2.9 por ciento aprobado, que calificaron como insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

"Hubo un congreso ordinario y extraordinario en el que se nos ofreció un sueldo tabular 2.9%. En 10 años es el peor que se ha tenido directo al salario, al sueldo tabular, sin prestaciones, aparte de lo del afore, que no es obviamente un incremento", dijo.

Cabrera sostuvo que buscan una nueva negociación entre el sindicato y el Instituto, por lo que solicitaron la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

“Estamos en pie con una convicción firme de rescatar nuestro sindicato, porque el sindicato es de los trabajadores, no es de unos cuantos”, expresó.

Cuestionan cambios en los estatutos sindicales

Otra de las demandas es la eliminación del artículo 136 bis de los estatutos sindicales, al que los inconformes han denominado “ley mordaza”, debido a que consideran que podría restringir sus denuncias sobre las carencias que enfrentan en sus centros de trabajo.

De acuerdo con la trabajadora, las modificaciones estatutarias podrían entrar en vigor el próximo 16 de octubre y contemplar sanciones que, según denunció, podrían afectar a quienes expresen públicamente sus inconformidades.

Asimismo, señaló que algunos empleados han recibido presiones relacionadas con la consulta sindical del 14 de octubre.

La enfermera agregó que, dependiendo de los resultados de la consulta sindical y de las respuestas que reciban a sus demandas, los trabajadores podrían continuar con las manifestaciones e impugnar el proceso si se aprueba el incremento salarial que rechazan.

Este lunes, los trabajadores llevaron a cabo una serie de manifestaciones y bloqueos, terminando en la avenida Lincoln y Fidel Velazquez.