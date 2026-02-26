Anuncian Santa Catarina y el IMSS brigada de vacunación

El municipio de Santa Catarina en coordinación con el IMSS dieron a conocer las fechas y lugares donde se ubicarán los módulos de vacunación

Una macrobrigada de vacunación enfocada en la prevención del sarampión y otras enfermedades se llevará a cabo este próximo viernes 27 de febrero por parte del municipio de Santa Catarina en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La jornada se realizará en el estacionamiento de HEB La Puerta, donde se estará aplicando las dosis correspondientes a niñas, niños, jóvenes y adultos que requieran completar o iniciar su esquema de vacunación.

Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina, señaló que estos esfuerzos forman parte de las acciones permanentes para proteger la salud de la población

“Seguimos acercando los servicios de salud a la ciudadanía para que puedan protegerse oportunamente; esta macrobrigada es parte del esfuerzo conjunto con el IMSS para mantener a Santa Catarina libre de sarampión y otras enfermedades prevenibles”, indicó.

Además de la vacuna contra el sarampión, se estarán aplicando dosis de TD, DPT, Hexavalente, Rotavirus, Influenza y COVID-19, ampliando así la cobertura de protección para distintos grupos de edad.

Anuncian más jornadas de vacunación

Durante marzo continuarán estas acciones preventivas, ya que del 2 al 4 se instalará un drive thru en el estacionamiento de Bodega Aurrera, mientras que el 5 y 6 estará ubicado en el estacionamiento de Soriana Colosio.

El día 4 de marzo estará un modulo de vacunación en Paseo Santa Catarina, posteriormente del 17 al 20 operará un módulo Drive Thru en el estacionamiento de Plaza Las Palmas y el día 27 en la Unidad deportiva Vado Montaña se realizará una macrobrigada.