Anuncian PRI y PAN que no acudirán a reunión por Presupuesto 2027

Las bancadas condicionan su presencia en la mesa convocada para el 2 de septiembre a que estado liquide más de $1,200 mdp que, aseguran, adeuda a los municipios

Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Grupo Independiente en el Congreso de Nuevo León anunciaron que no acudirán a la reunión convocada por el gobierno estatal para el próximo 2 de septiembre, en la que se pretende comenzar el análisis y construcción del Presupuesto 2027.

Los coordinadores legislativos condicionaron su participación a que el Estado cumpla primero con la entrega de más de $1,200 millones de pesos que, según sus señalamientos, están pendientes de entregar a los municipios por concepto de participaciones, aportaciones y transferencias de recursos federales y estatales.

“Se hace del conocimiento de esa tesorería (estatal) que, hasta en tanto no se cumpla de manera efectiva, verificable y conforme a las disposiciones legales aplicables con la administración, ministración y entrega de los recursos pendientes que el gobierno del estado adeuda a los municipios, los coordinadores de los grupos legislativos (mencionados) no asistirán ni participarán en reuniones con el encargado del despacho de la Tesorería General del Estado, con personal de esa tesorería, ni con funcionarios, personal o representantes del gobierno del estado para entablar la discusión, negociación o análisis del Paquete Presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2027”, indicaron en un comunicado.

Según los diputados, a los municipios se les deben, sin considerar los intereses, $1,292 millones 147,154 pesos.

De estos, $309 millones 446,249 pesos son de Monterrey; $361 millones 565,980 pesos de Escobedo; $186 millones 243,096 pesos corresponden a Santa Catarina; $158 millones 138,686 pesos se le adeudan a San Nicolás de los Garza; $51 millones 129,531 a Santiago y $52 millones 825,917 pesos a García.

También así se le deben, según ellos, $10 millones 300,00 pesos a Apodaca; $6 millones 878,770 pesos a Montemorelos y finalmente $23 millones 710,950 pesos a Allende.

Estos adeudos serían desde el 2022 al 2026, según una tabla en la que se detallan esos números.

Los legisladores argumentaron que los recursos pendientes corresponden a los municipios y que su retraso impacta directamente en su capacidad para prestar servicios y atender necesidades de infraestructura y seguridad.

“El diálogo institucional en materia presupuestal no puede sustituir ni anteceder al cumplimiento de obligaciones previamente exigibles respecto de recursos que pertenecen a los municipios y, en última instancia, a sus habitantes”, indicaron.

La determinación, señalaron, se mantendrá hasta que exista un cumplimiento material y verificable de las obligaciones reclamadas.

Además, solicitaron a la Tesorería estatal realizar las acciones administrativas, presupuestarias y financieras necesarias para regularizar las ministraciones.