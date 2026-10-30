Anuncian preinscripciones escolares en Nuevo León

La Secretaría de Educación informó que el proceso en línea para educación básica se realizará del 3 al 20 de noviembre de este año.

Si tiene hijos o es tutor de algún menor que va a ingresar a educación básica en escuelas públicas y particulares en este ciclo escolar 2027-2028, la Secretaría de Educación de Nuevo León informó que el proceso de preinscripción se llevará a cabo en línea del 3 al 20 de noviembre de 2026.

Esta convocatoria está dirigida formalmente a los estudiantes de nuevo ingreso para primer y segundo grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria.

Para concretar el trámite, las madres, padres de familia o tutores deberán ingresar al portal web oficial de la dependencia gubernamental nl.gob.mx/preinscripciones, teniendo a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno y un correo electrónico de contacto, mediante el cual podrán seleccionar hasta cuatro opciones de planteles educativos.

Una vez registrado el formulario, el sistema emitirá un folio con el que los tutores podrán verificar la constancia de asignación del 2 al 12 de febrero de 2027. Por otra parte, las autoridades precisaron que los alumnos que pasen a grados intermedios como segundo y tercero de preescolar, de segundo a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, no requieren realizar el procedimiento, debido a que su reinscripción se ejecutará de manera automática.