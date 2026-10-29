Anuncian obras por 33.9 millones de pesos en Campana-Altamira

La intervención en la zona de la Campana-Altamira responde a un entorno de alta complejidad urbana y social en las faldas del Cerro de la Silla

En un esfuerzo coordinado para revertir décadas de marginación y vulnerabilidad social, el Consejo Interinstitucional de la iniciativa Campana-Altamira presentó los resultados de su segunda sesión de evaluación del año 2026.

En este encuentro de alto nivel, el Gobierno de Monterrey, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey revelaron una inversión acumulada sin precedentes de 128 millones 347 mil 861 pesos en obras de infraestructura, conectividad y desarrollo social, logrando transformar radicalmente los índices de seguridad al reducir en un 61 por ciento los robos en el sector.

La mesa de trabajo y articulación fue encabezada por la jefa de gabinete, Wendy Cordero, quien coordinó el seguimiento de las acciones transversales aplicadas en este sector.

Durante la sesión, las autoridades destacaron que el éxito de este modelo, que cumple una década de operación, radica en la corresponsabilidad y la alianza estratégica entre el sector público, la academia, las corporaciones privadas y, de manera central, la propia comunidad.

Al respecto, Anayansi López Toraya, directora de Coordinación Intersectorial y Alianzas Estratégicas de la Jefatura de Gabinete de Monterrey, hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto profundo de la organización interna en las colonias del polígono.

“Independientemente de los logros que tenemos de infraestructura, de programas sociales, tendríamos que hacer una reflexión muy seria de reconocer un esfuerzo que ha sido básico en estos 10 años y en el trayecto de esta administración y de este trabajo conjunto con Gobierno del Estado; la participación vecinal, hemos trabajado de la mano con los vecinos”, puntualizó.

Radiografía de un reto estructural: Pobreza y crisis hídrica

La intervención en la zona de la Campana-Altamira responde a un entorno de alta complejidad urbana y social en las faldas del Cerro de la Silla.

Los datos sociodemográficos actualizados expuestos por la propia iniciativa técnica exhiben las severas barreras de desigualdad que históricamente han limitado la inclusión socioeconómica de sus habitantes:

Ingreso y bienestar: Ocho de cada 10 familias del polígono subsisten por debajo de la línea de bienestar económico básico.

Ocho de cada 10 familias del polígono subsisten por debajo de la línea de bienestar económico básico. Marginalidad extrema: El 12 por ciento de la población total se encuentra bajo condiciones de pobreza extrema.

El 12 por ciento de la población total se encuentra bajo condiciones de pobreza extrema. Crisis del agua: El desafío más crítico en servicios públicos radica en el desabasto hídrico, pues el 90 por ciento de los residentes (nueve de cada 10 personas) cuenta con una dotación insuficiente de agua.

Ante este panorama, el plan integral de la iniciativa busca mitigar las causas de fondo del rezago social mediante un tejido comunitario sólido.

Al día de hoy, se cuenta con una red de más de 60 organizaciones comunitarias activas, que articulan los esfuerzos de comités de padres de familia, colectivos vecinales, asociaciones civiles, iniciativas ciudadanas y jueces auxiliares para diagnosticar prioridades desde el territorio.

Tres ejes de impacto: Infraestructura, Seguridad y Educación

El balance de los últimos cinco años de operación refleja la ejecución de más de 300 proyectos específicos alineados con los objetivos de desarrollo urbano y seguridad humana:

Seguridad Ciudadana

Apoyados en el monitoreo y las estrategias de prevención del delito, los datos oficiales del C5 estatal confirmaron una contracción del 61 por ciento en la incidencia de robos dentro del perímetro intervenido. Este avance se atribuye al rescate de entornos, iluminación de corredores y el fortalecimiento de la cohesión vecinal.

Infraestructura y Accesibilidad

La geografía del sector ha exigido soluciones técnicas complejas. A la fecha se contabilizan 77 proyectos de infraestructura vial e hidráulica que abarcan la construcción de escalinatas seguras en zonas altas, pavimentación de calles, ampliación de banquetas, instalación de alumbrado público y obras de regularización de redes hidráulicas.

Transformación Educativa

El programa de mejora escolar ha impactado directamente a 25 planteles educativos públicos, beneficiando a un universo de 4 mil 347 alumnos. En el plano docente, se implementaron 504 horas de capacitación continua para los maestros del polígono, lo que derivó en un incremento medible del 7 por ciento en los indicadores de desempeño pedagógico dentro del aula.

Inyección de recursos para el cierre de 2026

Como parte de los compromisos fijados por la Administración Municipal de Monterrey (2024-2027) para el presente ejercicio fiscal, se confirmó el despliegue de seis nuevas obras de infraestructura de gran calado dentro de los límites de la Campana-Altamira.

Estos proyectos complementarios serán financiados con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), representando una inversión directa de 33 millones 900 mil pesos a ejecutarse en los próximos meses.

A la par de la obra pública tradicional, el gobierno local continuará descentralizando la oferta institucional en el polígono a través de programas insignia de asistencia y mejoramiento del entorno como Transformando Monterrey (pintura de fachadas), Regio Ruta, Útiles Útiles, Corylandia y las caravanas de Regio Navidad, diseñados para mitigar el impacto del rezago económico familiar en las zonas prioritarias de la capital regiomontana.