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Anuncian nuevo frente frío con lluvias en Nuevo León

Por: INFO 7

16 Abril 2026, 21:12

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El funcionario estatal recomendó a la población manejar con precaución, evitar cruzar por ríos, vados, para evitar ser arrastrados por la corriente

Anuncian nuevo frente frío con lluvias en Nuevo León

El titular de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, dio a conocer que este fin de semana se espera la entrada de un nuevo frente frío a la entidad.

Descenso de temperatura y lluvias desde el sábado

Cavazos señaló que para el sábado se espera una máxima de 28ºC, sin embargo, para la tarde-noche el termómetro comenzará a descender, incluso se esperan precipitaciones de forma moderada a fuerte.

“Este frente frío se va a ir desplazando poco a poco, hasta ya tener ese descenso en las temperaturas, del cual estaremos amaneciendo el domingo con temperatura de 10 a 12º C y con lluvias prácticamente todo el domingo”.

Asimismo, el titular señaló que las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia van a continuar hasta el próximo lunes, día en el que el termómetro marcará entre 12 y 14 grados como máxima.

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Emiten recomendaciones ante lluvias

El funcionario estatal recomendó a la población manejar con precaución, evitar cruzar por ríos, vados, para evitar ser arrastrados por la corriente, cabe mencionar, que los elementos de Protección Civil de Nuevo León van a realizar recorridos por carreteras, autopistas y en las zonas de bajada de corrientes o de agua y realizar los cierres preventivos.

Con información de Jorge Mascorro....

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