Anuncian nueva unidad académica de universidad en el municipio

El alcalde presentó el proyecto sobre avenida Lincoln para duplicar la cobertura estudiantil y acercar la educación superior a los jóvenes.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos presentó una nueva unidad académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sobre la avenida Lincoln, un proyecto clave dentro de su estrategia de desarrollo municipal.

Este anuncio forma parte del Plan Visión García 2050 y del modelo urbanístico “ciudad de 15 minutos”, con el cual se busca que las familias tengan acceso a educación, empleo y servicios esenciales a corta distancia de sus hogares.

Actualmente, García alberga a cerca de mil estudiantes en niveles de educación media superior y licenciatura. Con la inauguración de esta nueva infraestructura, el campus tendrá la capacidad de atender a otros mil alumnos, duplicando la cobertura actual y facilitando el acceso a carreras profesionales sin necesidad de largos traslados.

Resaltó que la educación es la prioridad de su gobierno.

“No hay mejor inversión que la educación”, afirmó tras recordar que durante los primeros dos años de su administración se ha logrado la incorporación de tres preparatorias y ya se proyecta la construcción de una cuarta. Para mitigar la deserción escolar, el municipio complementará este esfuerzo con la entrega de útiles escolares y transporte gratuito para los estudiantes.

El crecimiento educativo irá acompañado de un plan de conectividad vial para mejorar el flujo de los habitantes hacia el resto del Área Metropolitana de Monterrey. Entre las obras estratégicas destacan:

Nuevas conexiones viales desde los sectores de Dominio Cumbres y Las Lomas directamente hacia la zona de la UANL.

y directamente hacia la zona de la UANL. Una nueva vialidad de alta capacidad diseñada para agilizar el traslado directo hacia el municipio de Monterrey.

El alcalde reconoció y agradeció el apoyo del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, haciendo una mención especial a la Fundación Frisa por su estrecha colaboración en el financiamiento de proyectos educativos.