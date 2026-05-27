Anuncian inversión de $84.9 mdp en obras elegidas por ciudadanos

El municipio de Monterrey informó que la inversión de $84.9 millones de pesos para las obras 30 obras proviene del 5% de la recaudación del impuesto predial

El municipio de Monterrey anunció las 30 obras ganadoras del Presupuesto Participativo 2025, las cuales impactarán positivamente a más de 75 mil ciudadanos.

La cifra de 15,430 votos representó un incremento del 20% en comparación con el año previo, un avance que el alcalde Adrián de la Garza calificó como "inédito" para la creación de comunidad y la transparencia en el gasto público.

La inversión de $84.9 millones de pesos para las obras proviene del 5% de la recaudación del impuesto predial, indicaron las autoridades municipales.

“Participaron más de 15 mil personas, es inédito, no se había dado una participación tan amplia y nos indica que algo se está haciendo bien y que está haciendo participar a la gente”, enfatizó el edil regio.

“Nos indica que entonces, en lo que planeamos, vamos bien, pero nos indica también que falta mucha más participación y que tenemos que seguir trabajando para que la gente se anime a participar en este tipo de ejercicios que son muy importantes para crear comunidad”, afirmó.

Con una bolsa de proyectos que incluye la construcción de canchas deportivas, rehabilitación de plazas, vitapistas, senderos peatonales y rampas de conectividad, las obras impactarán directamente a más de 75 mil regiomontanos.

Al respecto, el munícipe refrendó que el Presupuesto Participativo tiene como eje central empoderar a los ciudadanos para que definan las prioridades de sus colonias, consolidando un modelo de gobernanza transparente, inclusivo y de beneficio común.

Asimismo, anticipó que en los próximos días se darán a conocer las bases para el arranque de la edición 2026.

Rafa Ramos, titular de Participación Ciudadana, informó que, de 155 propuestas vecinales presentadas desde noviembre pasado, 97 resultaron viables y 30 fueron las ganadoras.

Al anuncio de los proyectos ganadores asistieron los integrantes del Comité Ciudadano del Presupuesto Participativo, entre ellos Alejandra Fernández, presidenta de la asociación civil “Telar”, así como representantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), de la Arquidiócesis local y vecinos de los sectores beneficiados.

Por parte del gabinete regiomontano, atestiguaron el acto los secretarios Marcelo Segovia, de Administración, y Nazario Pineda, de Obras Públicas; además de Nancy Villarreal, directora del programa, y el regidor Daniel Galindo, coordinador de la Comisión de Participación Ciudadana.