Anuncian desfogue preventivo en presa La Boca en Santiago

La presa ubicada en el municipio de Santiago registra un almacenamiento del 108.08% de su capacidad y, como medida preventiva se realizará este desfogue

El Dr. Luis Carlos Alatorre, director del Organismo de Cuenca Río Bravo de CONAGUA informó que se llevará a cabo un desfogue controlado en la presa La Boca.

Actualmente, la presa ubicada en el municipio de Santiago registra un almacenamiento del 108.08% de su capacidad y, como medida preventiva, a las 10:00 horas de este miércoles se llevará a cabo un desfogue controlado de 29 m³/s.

La autoridad subrayó que este procedimiento no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo, e invitó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las indicaciones de Protección Civil.