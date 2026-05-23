Anuncian corte de energía eléctrica en la Independencia y Pío X

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento preventivo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este sábado 23 de mayo realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico en dos sectores del municipio de Monterrey debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Colonias afectadas por el corte de energía

De acuerdo con la dependencia, las labores se llevarán a cabo en las colonias Pío X e Independencia, donde será necesario interrumpir el servicio de energía eléctrica de manera programada.

El corte iniciará a las 08:00 horas y se prevé que concluya alrededor de las 15:30 horas, por lo que las afectaciones tendrán una duración aproximada de siete horas y media.

CFE realizará mantenimiento preventivo

La paraestatal explicó que estas acciones forman parte de trabajos preventivos que requieren operar con líneas desenergizadas, con el fin de proteger tanto al personal técnico como a la población y evitar posibles daños en la red eléctrica.

Una vez concluidas las maniobras, el servicio será restablecido de manera normal en ambas colonias.

La CFE recordó a los usuarios que, para cualquier duda, reporte o aclaración relacionada con la suspensión, se encuentra disponible la línea de atención 071.