Anuncian construcción de dos puentes peatonales sobre el río

Estos puentes conectarán con el par vial de Constitución y Morones Prieto, además, estarán listos para la Copa del Mundo del próximo año

Para hacer de la urbe regia un lugar más accesible para el peatón, rumbo al Mundial de 2026, se construirán dos puentes peatonales sobre el Río Santa Catarina que conectarán con el par vial de Constitución y Morones Prieto.

Esto lo anunció este lunes el gobernador, Samuel García, en la conferencia Nuevo León Informa para dar a conocer los avances en tema de movilidad rumbo al magno evento.

"Estos nuevos puentes van a ser muy simbólicos, ya están licitados", informó el gobernador mientras mostraba el render con dos estructuras en forma de arco cruzando sobre el Río Santa Catarina. "Se van a empezar a construir en el par vial Constitución-Morones, uno frente al edificio de la nueva Fuerza Civil que va a conectar con la estación ISSSTE de la Línea 4 del Metro, y otro frente a la Torre Rise, que va a conectar el mirador de la Torre Rise con el Centro y el Hub Médico que tenemos en Morones, ahí donde está el hospital".

Además de estas nuevas estructuras, el gobernador hizo un resumen de los otros ejes del plan de movilidad.

“Estamos instalando 500 paraderos para que todo mundo que espere el camión tenga donde sentarse bajo la sombra”.

Sobre el Metro, indicó que la línea 5 sobre Garza Sada será el mejor Transmetro del continente y agregó que las líneas 4 y 6 estarán listas para el primer juego del Mundial, mientras que las otras líneas del Metro están en trabajos de modernización.