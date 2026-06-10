Anuncian cierres viales y peatonalización en Barrio Antiguo

La estrategia busca garantizar una peatonalización segura, proteger la infraestructura y permitir que los comercios operen de manera adecuada

A dos días de que inicie la máxima fiesta del futbol, el municipio de Monterrey anunció la puesta en marcha de un plan de seguridad y movilidad que contempla cierres viales temporales y escalonados en el Barrio Antiguo.

Las estrategias comenzarán a aplicarse a partir del jueves 11 de junio, con el objetivo de garantizar una peatonalización segura, proteger la infraestructura urbana y permitir que los comercios, restaurantes y prestadores de servicios operen de manera adecuada.

“Con el arranque de la Copa FIFA de Futbol 2026, el Gobierno de Monterrey también inicia con sus operativos de seguridad y movilidad en el primer cuadro del Centro”, informó el municipio en un comunicado.

El operativo se aplicará de forma flexible en tres modalidades distintas, expandiendo o reduciendo el perímetro de control según los niveles de afluencia peatonal en la zona.

“El jueves 11 de junio comenzarán a aplicarse las estrategias para garantizar una peatonalización segura y ordenada, mantener la movilidad en el sector, proteger la infraestructura urbana y permitir que los establecimientos comerciales, restaurantes y prestadores de servicios laboren de manera adecuada”, se agregó.

Para mantener el orden en el primer cuadro del centro, las autoridades municipales definieron los siguientes circuitos de restricción vehicular.

El gobierno de Monterrey reiteró que estas medidas temporales buscan que los comercios y restaurantes mantengan su actividad económica habitual, sin invadir los corredores peatonales ni poner en riesgo la integridad de los visitantes que disfrutarán de la fiesta mundialista.

Guía de Cierres Viales: Barrio Antiguo

Consulta las tres modalidades de operativos de movilidad y peatonalización que aplicará el Municipio de Monterrey a partir del 11 de junio.

TIPO A: Operación Ligera

Concepto Detalle Días Lunes a jueves Horario 17:00 a 24:00 horas Calle Mina De Constitución a Juan Ignacio Ramón Calle Morelos De Naranjo a Doctor Coss

TIPO B: Área Peatonal Ampliada

Concepto Detalle Días Viernes a domingo Horario 14:00 a 06:00 horas (del día siguiente) Diego de Montemayor De Padre Mier a Padre Jardón Abasolo De Doctor Coss a Naranjo Cierres adicionales Incluye también los mismos cierres contemplados en la Operación Tipo A

TIPO 1: Máxima Aglomeración

Concepto Detalle Días Cualquier día de la semana (según demanda por flujo de personas) Horario 14:00 a 06:00 horas Interrupción vehicular Todo el perímetro de operación Doctor Coss De Constitución a Matamoros Matamoros Hasta Florencio Antillón Florencio Antillón De Florencio Antillón a Padre Mier Avenida Constitución Un carril afectado

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