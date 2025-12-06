Anuncian cierres viales por próximo desfile en McAllen

Autoridades anunciaron cierres viales por el desfile del 6 de diciembre y pidió a residentes y visitantes planear rutas alternas ante el aumento de visitantes.

Las autoridades municipales de McAllen emitieron un recordatorio a residentes y visitantes sobre el cierre de rutas y vialidades con motivo del desfile programado para la tarde del sábado 6 de diciembre, por lo que exhortaron a la comunidad a planificar con anticipación sus desplazamientos.



La ciudad informó que, desde primeras horas del día, diversas calles del centro y zonas aledañas permanecerán cerradas de manera temporal para garantizar la seguridad de los participantes y el desarrollo ordenado del evento. Los cierres se extenderán hasta que concluyan las actividades del desfile.

Debido al incremento de viajeros provenientes de Monterrey y otras ciudades del norte de México, especialmente en temporada decembrina, las autoridades recomendaron tomar en cuenta estas modificaciones viales si se planea cruzar hacia el Valle de Texas por los puentes internacionales de Reynosa o Anzaldúas.



Los conductores deben prever tiempos adicionales en su ruta, así como utilizar vías alternas indicadas por el Departamento de Policía de McAllen y el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT).

Recomendaciones para automovilistas.



Respetar señalamientos, desvíos y presencia de oficiales en los accesos cerrados.

Permanecer atentos a las actualizaciones del gobierno de McAllen en sus redes oficiales.

Considerar rutas alternativas si se dirige al centro de la ciudad o zonas comerciales cercanas.



El gobierno de McAllen reiteró que estos cierres son necesarios para la seguridad de miles de asistentes que cada año acuden al desfile, uno de los más concurridos de la región.

¿Cuáles calles son las que estarán cerradas por el desfile?

Aquí te dejamos las imágenes sobre cuáles sectores estarán cerrados por este gran desfile navideño: