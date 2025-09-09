Info 7 Logo
Anuncian cierres viales por lluvia al poniente de Monterrey

Por: INFO 7

08 Septiembre 2025, 12:31

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey informa del cierre de algunas avenidas por la presencia de lluvias para evitar accidentes

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey dio a conocer algunos cierres viales por la presencia de lluvias al poniente de la ciudad.

Los cierres se dan en los siguientes puntos al poniente de la ciudad:

●Rodrigo Gómez y Golfo de México.


●Rodrigo Gómez y Lago de Chapala.


●Paseo de los Leones y Moisés Sáenz (paso a desnivel).


●Gonzalitos y Lincoln.


●Fidel Velázquez y Copán.

La dependencia exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y a no arriesgarse en zonas de encharcamientos.

