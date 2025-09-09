Anuncian cierres viales por lluvia al poniente de Monterrey

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey dio a conocer algunos cierres viales por la presencia de lluvias al poniente de la ciudad.
Los cierres se dan en los siguientes puntos al poniente de la ciudad:
●Rodrigo Gómez y Golfo de México.
●Rodrigo Gómez y Lago de Chapala.
●Paseo de los Leones y Moisés Sáenz (paso a desnivel).
●Gonzalitos y Lincoln.
●Fidel Velázquez y Copán.
La dependencia exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y a no arriesgarse en zonas de encharcamientos.