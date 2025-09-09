Anuncian cierres viales por lluvia al poniente de Monterrey

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey informa del cierre de algunas avenidas por la presencia de lluvias para evitar accidentes

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey dio a conocer algunos cierres viales por la presencia de lluvias al poniente de la ciudad. Los cierres se dan en los siguientes puntos al poniente de la ciudad: ●Rodrigo Gómez y Golfo de México.

●Rodrigo Gómez y Lago de Chapala.

●Paseo de los Leones y Moisés Sáenz (paso a desnivel).

●Gonzalitos y Lincoln.

●Fidel Velázquez y Copán. La dependencia exhortó a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y a no arriesgarse en zonas de encharcamientos.