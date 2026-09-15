Anuncian cierres viales por festejos patrios en Monterrey

Las restricciones comenzarán el martes por el Grito y continuarán el miércoles durante el desfile; Metrorrey ofrecerá servicio gratuito en horarios especiales

Con música, tradición y actividades para toda la familia, Nuevo León se prepara para celebrar las fiestas patrias: este martes 15 de septiembre se llevará a cabo el Grito de Independencia en la Explanada de los Héroes, a partir de las 18:00 horas, mientras que el miércoles 16 se realizará el Gran Desfile de Independencia, desde las 10:00 de la mañana.

Autoridades estatales informaron que implementarán cierres viales en el primer cuadro de la ciudad durante los festejos de la Macro Fiesta Mexicana, por lo que recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas este 15 y 16 de septiembre.

Las restricciones comenzarán a partir de las 16:00 horas del martes 15 de septiembre, con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, y se ampliarán desde las 6:00 horas del miércoles 16 de septiembre debido al Gran Desfile de Independencia.

Cierres por el Grito de Independencia

El 15 de septiembre, los cierres se concentrarán en el perímetro de la Explanada de los Héroes y el Palacio de Gobierno.

Las vialidades que tendrán restricciones son:

Zaragoza, de Washington a Juan Ignacio Ramón.

Escobedo, de Washington a Juan Ignacio Ramón.

Cruce de Escobedo y 5 de Mayo.

Zuazua y Doctor Coss, en los puntos comprendidos dentro del perímetro.

El área ubicada entre Escobedo y Zuazua.

Algunas vialidades permanecerán abiertas, entre ellas Washington hacia el poniente, rumbo a Avenida Juárez, así como Constitución, Padre Mier, Doctor Coss y Diego de Montemayor, aunque su circulación estará sujeta a las condiciones de tránsito y a los operativos implementados.

Cierres el 16 para el desfile

Para el Gran Desfile de Independencia, las restricciones comenzarán desde las 6:00 horas y abarcarán diferentes calles del Centro de Monterrey.

Entre las vialidades contempladas se encuentran Zuazua, de Constitución a Aramberri; Zaragoza, de Aramberri a Constitución; 5 de Mayo, de Emilio Carranza a Doctor Coss; Doctor Coss, de Constitución a Washington; Matamoros, de Escobedo a Doctor Coss; y Juan Ignacio Ramón, de Emilio Carranza a Diego de Montemayor.

También habrá restricciones en Escobedo, de Washington a Matamoros; 15 de Mayo, hasta Emilio Carranza; Washington, de Doctor Coss a Emilio Carranza; Padre Mier, de Doctor Coss a Pino Suárez, y Cuauhtémoc, de Padre Mier a Washington, a la altura de la Plaza Mariano Escobedo.

Las autoridades exhortaron a quienes necesiten trasladarse al Centro de Monterrey a anticipar sus recorridos, utilizar rutas alternas y preferentemente recurrir al transporte público para evitar afectaciones por los cierres.

El desfile iniciará en la Alameda Mariano Escobedo y avanzará por Pino Suárez hasta Ocampo; posteriormente continuará por Zuazua hasta concluir en la Explanada de los Héroes, donde estará instalado el presídium encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y autoridades castrenses, deportivas, cívicas y de los tres niveles de gobierno.

Como parte del operativo especial por las fiestas patrias, Metrorrey ofrecerá servicio gratuito en todas sus estaciones durante horarios especiales.

El 15 de septiembre, el servicio será gratuito de 14:00 a 2:00 horas, mientras que el 16 de septiembre operará sin costo de 8:00 a 14:00 horas.

Las autoridades llamaron a las familias a disfrutar de las celebraciones patrias de manera segura y a tomar en cuenta las modificaciones viales para evitar contratiempos durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Horarios para disfrutar la noche del Grito en la Explanada de los Héroes

HORA EVENTO 18:00 Ballet Folclórico: Fandangos de México 19:30 Volver a la Cumbia 20:50 Norteñazo 22:15 Ceremonia Protocolaria 22:30 Palomazo Norteño: Rosendo Cantú, Raúl Hernández, Eliseo Robles y Lalo Mora.

OBJETOS NO PERMITIDOS

Armas de fuego o sus réplicas

Explosivos o pirotecnia

Objetos punzocortantes

Banderas con asta

Drones

Sustancias inflamables

Bebidas alcohólicas

Encendedores

Apuntadores láser

Paraguas con punta

Mantas y pancartas

OBJETOS PERMITIDOS

Fórmulas para bebés en pequeñas cantidades

Sillas de ruedas y muletas

Medicamentos

Llaves, relojes y cinturones

Portabebés y carreolas plegables

Paraguas sin punta

Hidratación

Cámaras fotográficas

Impermeables

Alimentos

HORARIO DE TRANSPORTE GRATUITO

FECHA HORARIO 15 de septiembre De 14:00 a 2:00 horas 16 de septiembre De 8:00 a 14:00 horas

Todas las estaciones.

Fiestas en municipios

GUADALUPE

Con la presencia de grupos como Fievre Looka, “Pasión Vallenata”, “Leandro Ríos” y “Los Invasores de Nuevo León”.

Lugar: Plaza Principal de Guadalupe

Hora: A partir de las 18:30 horas

APODACA

Costumbre, Los Hermanos Barrón, Los Potrillos de Monterrey, Los Reyes Locos, Passion Vallenata.

Lugar: Paseo Santa Rosa-Gasoducto

Hora: 18:00 horas

ESCOBEDO

Chicanazo, Regia Sonora, Paco Silva y su Tropa Colombiana y la Tropa Vallenata de Poncho La Calaca estarán en la parte musical de la fiesta mexicana.

Lugar: Plaza Principal

Hora: 18:00 horas

GARCÍA

Gerardo Ortiz, El Millonario y La Sonora Dinamita.

Lugar: A un costado de la Presidencia municipal

Hora: 19:00 horas

JUÁREZ

La música de Israel Morales, el Pega Pega, la banda regional de la Casa de la Cultura y ballet folclórico.

Lugar: Plaza Principal

Hora: 18:00 horas

SANTA CATARINA

Dezigual, Los Mesmos, Los Payasónicos y La Casetera.

Lugar: Distrito Domo

Hora: 19:00 horas

SANTIAGO

Los Alanís, Ballet Folklórico Tonantzin y PeeWee prenderán la fiesta mexicana del municipio de Santiago.

Lugar: Plaza Ocampo

Hora: 18:30 horas

SAN PEDRO

Habrá presentaciones de folclor de las Casas de la Cultura para disfrutar de la noche mexicana, además de Los Rojos, Doble Filo y Los Mier.

Lugar: Plaza Juárez

Hora: 18:00 horas

SAN NICOLÁS

La Ronda Bogotá de Celso Piña, Código Regio, Texano Norteño y Los Descendientes de Nuevo León.

Lugar: Plaza Bernardo Reyes

Hora: 17:00 horas