Anuncian cierres viales nocturnos por la Línea 4 de Metro

Como parte de los avances en la construcción de la nueva Línea 4 del Metrorrey, las autoridades informaron que se llevarán a cabo trabajos de alineación de trabes en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Gómez Morín, lo que requerirá la implementación de cierres viales temporales en la zona.
Las restricciones a la circulación se aplicarán durante la noche de este 26 de octubre, en un horario de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.
Los puntos que permanecerán cerrados al tránsito vehicular
- Incorporación de Av. Gonzalitos hacia Morones Prieto.
- Incorporación de Av. Gonzalitos hacia la Av. Miguel Hidalgo.
- Incorporación de Gómez Morín (sentido sur-norte) hacia Miguel Hidalgo y hacia la lateral de Gonzalitos.
- Incorporación de Gómez Morín (sentido sur-norte) hacia Miguel Hidalgo.
Ante estas maniobras de infraestructura, se exhorta a los automovilistas a planear sus trayectos con anticipación, conducir con precaución y tomar vías alternativas para evitar contratiempos durante la noche y madrugada.