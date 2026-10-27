Anuncian cierres viales nocturnos por la Línea 4 de Metro

Las autoridades realizarán maniobras de alineación de trabes en el cruce de Gonzalitos y Gómez Morín durante la noche de este 26 de octubre.

Como parte de los avances en la construcción de la nueva Línea 4 del Metrorrey, las autoridades informaron que se llevarán a cabo trabajos de alineación de trabes en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Gómez Morín, lo que requerirá la implementación de cierres viales temporales en la zona.

Las restricciones a la circulación se aplicarán durante la noche de este 26 de octubre, en un horario de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los puntos que permanecerán cerrados al tránsito vehicular

Incorporación de Av. Gonzalitos hacia Morones Prieto .

hacia . Incorporación de Av. Gonzalitos hacia la Av. Miguel Hidalgo .

hacia la Av. . Incorporación de Gómez Morín (sentido sur-norte) hacia Miguel Hidalgo y hacia la lateral de Gonzalitos .

(sentido sur-norte) hacia y hacia la lateral de . Incorporación de Gómez Morín (sentido sur-norte) hacia Miguel Hidalgo.

Ante estas maniobras de infraestructura, se exhorta a los automovilistas a planear sus trayectos con anticipación, conducir con precaución y tomar vías alternativas para evitar contratiempos durante la noche y madrugada.