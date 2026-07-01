Anuncian cierres viales esta noche en zona de la Macroplaza

Con motivo del partido México-Ecuador, Tránsito de Monterrey activará un operativo vial y de seguridad a partir de las 21:00 horas de este martes

Con motivo del partido mundialista entre México y Ecuador, la Dirección de Tránsito de Monterrey implementará un operativo vial preventivo que contempla el cierre de calles en el área de la Plaza Zaragoza y la Macroplaza este martes a partir de las 21:00 horas.

Agregaron que su conclusión dependerá de cómo disminuya la aglomeración de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Las autoridades municipales informaron que estas medidas forman parte del operativo de seguridad por la fiesta futbolística.

Se anticipa una gran afluencia de peatones que acudirán a presenciar el encuentro en las pantallas gigantes instaladas en la zona, así como de aficionados que se concentrarán en el Barrio Antiguo, informó el municipio.

Cierres complementarios: Se bloqueará el paso en la calle Escobedo en sus cruces con 5 de Mayo, Juan Ignacio Ramón, Matamoros y Ocampo.

Para garantizar el orden, oficiales de la Dirección de Tránsito de Monterrey estarán desplegados en cada uno de los puntos de bloqueo.

El operativo integral contará con el apoyo de la Policía de Monterrey, cadetes y la guardia auxiliar, además del monitoreo estratégico con cámaras y drones conectados al C2 del Barrio Antiguo.

Las autoridades viales recomiendan a los automovilistas evitar la zona si no es estrictamente necesario.

Asimismo, se aconseja a quienes planeen asistir al sector para ver el partido que eviten el uso de vehículos particulares y opten por trasladarse en transporte público o mediante plataformas de viaje por aplicación.

OPERATIVO VIAL

Las restricciones de tránsito impactarán de manera importante los trayectos hacia el centro de la ciudad.

Los puntos principales de cierre son:

-Eje Zaragoza - Zuazua - Doctor Coss: Cerradas desde la calle Washington hasta la avenida Constitución.

-Accesos desde el sur: No habrá acceso vehicular hacia Zuazua ni Doctor Coss ingresando desde la Avenida Constitución.