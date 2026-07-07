Anuncian cierres viales en San Pedro por fiestas patronales

El operativo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los miles de asistentes y participantes que se congregarán en el casco urbano

Con motivo del arranque de las tradicionales Fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, las autoridades locales implementarán una serie de cierres viales temporales en los alrededores de la Plaza Juárez.

El operativo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los miles de asistentes y participantes que se congregarán en el casco urbano del municipio.

El despliegue vial comenzará la noche de este lunes 6 de julio, a partir de las 11:00 p.m., con el cierre a la circulación en el cruce de las calles Morelos e Independencia, restricción que se mantendrá activa hasta el próximo lunes 13 de julio a las 12:00 a.m.

Posteriormente, la afectación vial se ampliará a la calle Juárez, la cual permanecerá cerrada desde el miércoles 8 de julio a las 12:00 p.m. hasta la medianoche del lunes 13 de julio.

A través de un comunicado, las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a planear sus traslados con suficiente anticipación, utilizar rutas alternas para evitar el tráfico de la zona y tomar todas las precauciones necesarias durante esta semana de celebraciones.

"Gracias por tu comprensión. ¡Nos vemos en las fiestas!", concluye el mensaje oficial dirigido a los vecinos y visitantes.