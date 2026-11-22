Monterrey anuncia cierres viales en el centro por carrera 10K a las 07:00 horas, con apoyo de Tránsito en Zaragoza y Morones Prieto.

El Gobierno de Monterrey anunció cierres viales en calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad este domingo debido a la carrera 10K Lululemon, cuyo arranque está programado para las 07:00 horas, con restricciones a la circulación que iniciarán desde la madrugada.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Tránsito, desplegará un operativo con oficiales de Seguridad Vial para agilizar el flujo vehicular, orientar a los conductores y proteger a los participantes durante el evento.

Ruta de la competencia y zonas afectadas

La salida se ubicará en la calle Zaragoza, a la altura de la Explanada de los Héroes, desde donde los corredores avanzarán hacia el norte para incorporarse al Multimodal y seguir por los carriles exprés de la avenida Morones Prieto hacia el oriente, con retorno pasado el Parque España.

Después, el contingente tomará la avenida Revolución hacia el norte y Constitución al poniente por los carriles exprés hasta subir por el puente de la calle Morelos. El trazado continuará por Doctor hacia el sur, en sentido contrario, para volver a Constitución, avanzar por Zuazua hacia el norte y enfilar por Padre Mier hacia el poniente hasta la meta en la calle Zaragoza.

Recomendaciones viales para automovilistas

Ante el despliegue del dispositivo y los cortes en el centro de Monterrey, la autoridad municipal pidió a los automovilistas evitar circular por la zona mientras se desarrolla la justa deportiva, planear sus traslados con anticipación, tomar vías alternas y respetar tanto los señalamientos preventivos como las indicaciones de los elementos de Tránsito.