Anuncian cierres viales alrededor de la Basílica de Guadalupe

Por: Carlos Nava

10 Diciembre 2025, 10:49

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de fieles católicos que se darán cita en el templo y se aplicará a partir de las 7:00 horas de este jueves

Con motivo de la masiva afluencia de feligreses al Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará un operativo especial de vialidad que contempla el cierre de calles aledañas a la Basílica.

La medida busca garantizar la seguridad de los miles de fieles católicos que se darán cita en el templo y se aplicará a partir de las 7:00 horas de este jueves 11 de diciembre, manteniéndose activo durante todo el viernes.

Calles Cerradas y Alternativas Viales

Ante el inminente incremento de visitantes, las calles que rodean la Basílica de Guadalupe serán cerradas a la circulación. La autoridad municipal exhorta a los conductores a tomar sus debidas precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:

WhatsApp Image 2025-12-10 at 10.37.16 AM (1).jpeg

Rutas Alternas al Sur

Opción 1: Los automovilistas podrán tomar la calle Guanajuato, dar vuelta al poniente por 16 de Septiembre, continuar por Querétaro y seguir por Nueva Independencia al oriente.

Opción 2: Si circulan por San Luis Potosí, deberán girar por 5 de Febrero al oriente, seguir por Tamaulipas al sur y tomar Tepeyac al poniente.

Rutas Alternas al Norte

Si circulan por Jalisco, deberán doblar por Tepeyac al poniente, seguir por Zacatecas y tomar luego 5 de Febrero al oriente.

Quienes transiten por Juan Pablo Segundo (antes Castelar), deberán dar vuelta en Nuevo León hasta 16 de Septiembre al poniente.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 10.37.15 AM (1).jpeg

Así puedes agilizar la circulación

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hace un llamado a la ciudadanía para que coopere con las autoridades y siga las siguientes indicaciones:

  • Manejar con precaución y disminuir la velocidad.
  • Evitar estacionarse en lugares prohibidos.
  • Evitar la zona de la Basílica si no se dirige a ella.
  • De ser posible, acudir en transporte público para reducir la carga vehicular.
  • Hacer caso en todo momento a las indicaciones de los oficiales de Tránsito de Monterrey.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus traslados con antelación debido a las afectaciones viales que se presentarán durante estos días.

