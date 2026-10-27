Anuncian cierres nocturnos viales por avenida Gómez Morín

Las restricciones viales se aplicarán de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. hasta el próximo 12 de noviembre debido a los trabajos en el distribuidor.

Derivado de los trabajos correspondientes a la obra del Distribuidor Vial de Los Tubos, el municipio de San Pedro emitió un aviso preventivo ante el cierre temporal nocturno que se implementará en la avenida Gómez Morín, así como la continuación de las restricciones en el paso deprimido de la avenida Vasconcelos.

Las afectaciones a la circulación vehicular se llevarán a cabo a partir de este martes 27 de octubre y se extenderán hasta el próximo 12 de noviembre de 2026.

Para minimizar el impacto en el tráfico diario y garantizar la seguridad de los automovilistas y trabajadores, las restricciones operarán exclusivamente en un horario nocturno, comprendido de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. del día siguiente.

Ante estos trabajos de infraestructura, las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado, utilizar rutas alternas y respetar en todo momento los señalamientos viales, así como las indicaciones del personal de tránsito desplegado en la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, esta fase del distribuidor permitirá mejorar la circulación en avenidas clave del municipio, donde circulan alrededor de 150 mil automóviles diariamente, además de personas que vienen de toda el área metropolitana a trabajar, estudiar, acudir a hospitales o a las plazas comerciales del municipio.