Anuncian cierre vial en Monterrey por carreras 10K y 21K

Las autoridades informaron que la circulación será cerrada en la Avenida Zaragoza, en el tramo comprendido entre las calles 5 de Mayo y Morones Prieto

La Dirección de Tránsito de Monterrey implementará un cierre vial este domingo debido a la realización de carreras deportivas de 10 y 21 kilómetros en la zona centro de la ciudad.

Las autoridades informaron que la circulación será cerrada en la Avenida Zaragoza, en el tramo comprendido entre las calles 5 de Mayo y Morones Prieto, a partir de las 06:30 horas.

El cierre responde al desarrollo de la justa deportiva, la cual utilizará principalmente los carriles exprés de Constitución y Morones Prieto, como parte de la denominada Vía Deportiva.

Ruta de corredores de 10 y 21 kilómetros

La salida y meta estarán ubicadas en el cruce de Zaragoza y 5 de Mayo, frente a la Explanada de los Héroes. Desde este punto, los participantes avanzarán hacia el sur por Zaragoza hasta incorporarse a Morones Prieto.

Posteriormente, continuarán hacia el oriente hasta la zona del Parque España, donde realizarán un retorno para seguir el recorrido establecido por los organizadores.

Más adelante, los corredores tomarán la avenida Revolución en dirección al norte, para después incorporarse a Constitución con rumbo al oriente.

Diferencias entre recorridos de 10K y 21K

En el caso de la carrera de 10 kilómetros, los participantes ingresarán al Barrio Antiguo por la calle Morelos, continuando por Zuazua, Padre Mier y finalmente Zaragoza hasta cruzar la meta.

Por su parte, los corredores de 21 kilómetros seguirán por los carriles exprés de Constitución hasta Gonzalitos, para después regresar por Morones Prieto hacia el oriente hasta la calle Baja California.

Desde ese punto, se incorporarán al Multimodal para retomar Zaragoza y dirigirse nuevamente hacia la meta, ubicada frente a la Explanada de los Héroes.

Exhortan a respetar cierres viales

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar los cierres viales y tomar precauciones, especialmente en la zona de la Macroplaza, con el fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del evento deportivo.