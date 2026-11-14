Anuncian cierre vial en Eloy Cavazos para habilitar contraflujo

El cierre estará del 13 al 17 de noviembre como parte de las acciones previas a la habilitación de un contraflujo a la altura del sector Contry Sol

Las restricciones se aplicarán del 13 al 17 de noviembre, a la altura del sector Contry Sol; autoridades exhortan a los automovilistas a tomar precauciones.

El Gobierno de Guadalupe anunció que del 13 al 17 de noviembre realizará trabajos de adecuación vial sobre la avenida Eloy Cavazos, como parte de las acciones previas a la habilitación de un contraflujo a la altura del sector Contry Sol.

Las labores contemplan la demolición de un tramo del camellón central, incluidos los cordones, frente a la calle Jorge Cuesta, por lo que será necesario implementar restricciones temporales a la circulación.

De acuerdo con la autoridad municipal, los cierres afectarán el carril izquierdo en ambos sentidos de la avenida: de oriente a poniente y de poniente a oriente.

¿Cuándo serán los cierres en Eloy Cavazos?

Las restricciones comenzarán a las 22:00 horas del viernes 13 de noviembre y permanecerán hasta las 17:00 horas del martes 17.

El Municipio informó que posteriormente dará a conocer los detalles sobre la puesta en funcionamiento del contraflujo, cuya finalidad es agilizar la circulación vehicular y mejorar la movilidad en esta zona.

Ante estos trabajos, se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, conducir con precaución y considerar posibles tiempos adicionales de recorrido mientras se desarrollan las adecuaciones.