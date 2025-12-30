Anuncian cierre de sucursales de Agua y Drenaje por fin de año

La dependencia señaló que la medida forma parte del periodo de asueto establecido, por lo que no habrá atención presencial durante esas fechas.

Con motivo de las fiestas de fin de año, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que sus sucursales permanecerán cerradas los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero, de acuerdo con un comunicado oficial.

La dependencia señaló que la medida forma parte del periodo de asueto establecido, por lo que no habrá atención presencial durante esas fechas.

Opciones de pago durante el cierre

Agua y Drenaje de Monterrey recordó a los usuarios que, durante los días de cierre, podrán realizar sus pagos en línea a través de sus plataformas digitales, con el objetivo de evitar contratiempos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Además, los pagos también podrán efectuarse en tiendas de conveniencia autorizadas, las cuales operarán de manera regular durante el periodo señalado.

Reanudan atención tras periodo de asueto

La dependencia informó que las actividades y atención en sucursales se reanudarán de manera habitual una vez concluido el periodo de asueto correspondiente a las celebraciones de fin de año.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a utilizar los canales digitales disponibles para realizar trámites y pagos, a fin de mantener sus servicios al corriente.