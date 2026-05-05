Anuncia San Pedro boteo 'Cruz de Plata' en apoyo a Cruz Roja

En su mensaje, el edil sampetrino destacó la estrecha relación que existe entre los sampetrinos y la institución de salud

El alcalde Mauricio Farah anunció la realización del tradicional boteo de la colecta anual “Cruz de Plata”, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 14 de mayo.

Durante la jornada, que tendrá un horario de 9:00 a 19:00 horas, colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana y del DIF San Pedro debidamente identificados se desplegarán en los principales cruces viales del municipio para invitar a la ciudadanía a realizar sus aportaciones.

En su mensaje, el edil sampetrino destacó la estrecha relación que existe entre los sampetrinos y la institución de salud, subrayando que la participación ciudadana es clave para mantener la calidad de la atención médica.

“La verdad es que cada vez que hablamos de la Cruz Roja para nosotros es de mucho orgullo el poder colaborar; ahora le toca a la comunidad. San Pedro es una comunidad demasiado participativa, demasiado involucrada en las decisiones de su gobierno, muy involucrada en sus parques, en sus colonias, en sus calles, involucrada también en la seguridad que se vive en el municipio, y, por supuesto, que es una comunidad exageradamente involucrada con la Cruz Roja”, expresó Farah.

La presidenta del DIF San Pedro, Elisa Cruz, reconoció la labor que realiza la Cruz Roja en el municipio, destacando su compromiso y vocación de servicio hacia la comunidad.

“Es un momento en donde vamos a ayudar, a quienes nos brindan bienestar a esta comunidad, a quienes están ahí siempre para nosotros y quienes, finalmente, pues, están justo para nosotros en los momentos más críticos y donde más los necesitamos”, señaló Cruz.

Por su parte, Alejandra Garza Flores, presidenta del Comité de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, delegación Monterrey, agradeció la apertura del municipio, señalando que la generosidad de los habitantes permite salvar vidas día con día.

Esta colecta busca consolidar los esfuerzos iniciados en 2025, año desde el cual la delegación de la Cruz Roja en San Pedro opera las 24 horas del día.

Este servicio ininterrumpido, informó la asociación, ha sido posible gracias a aportaciones municipales que ascienden a los $10 millones de pesos, reafirmando el compromiso del gobierno local con la seguridad social y la atención de emergencias críticas.

Para facilitar la participación de los automovilistas y transeúntes, el operativo de recaudación se concentrará en cuatro puntos claves del municipio: