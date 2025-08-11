Anuncia Samuel 'techado Osmar Olvera' en centro acuático

El gobernador Samuel García, anunció la construcción de la cubierta del Centro Acuático 'Osmar Olvera Ibarra' en el Parque Niños Héroes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la construcción de una nueva cubierta para el Centro Acuático "Osmar Olvera Ibarra", ubicado en el Parque Niños Héroes, como parte de un homenaje al destacado clavadista mexicano.

Durante la presentación, el mandatario detalló que la cubierta será una estructura metálica de última generación, con una superficie de 7 mil metros cuadrados de membrana especial importada desde Bélgica. Este material es antihongo, antiflama y altamente resistente al desgarro, lo que permitirá el uso del espacio durante todo el año, sin importar las condiciones climáticas.

La obra forma parte del compromiso del gobierno estatal por fortalecer la infraestructura deportiva.

¿Quién es Osmar Olvera?

El mexicano Osmar Olvera es medallista de oro en el reciente Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, donde se consagró campeón mundial en la disciplina de clavados.

Con apenas 21 años, Olvera se ha consolidado como una de las mayores promesas del deporte nacional, sumando esta presea a un historial que incluye medallas en Juegos Panamericanos y competencias internacionales desde temprana edad.