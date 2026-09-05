Anuncia Samuel que también dará apoyo económico a tercera edad

El mandatario estatal señaló que consideran una “desigualdad” no dar estos apoyos económicos a mujeres que tienen más de 60 años

El gobernador Samuel García anunció que el programa “Ayudamos a las Mujeres”, que consiste en apoyos de $2,000 pesos mensuales para este sector, ampliará su cobertura para incorporar a mujeres jóvenes y adultas mayores de 60 años, luego de que anteriormente estaba dirigido a beneficiarias de entre 18 y 60 años.

Esto luego de que encabezara, junto con su esposa, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, la entrega y retarjeteo de tarjetas de este programa en el municipio de García.

Durante el evento, realizado en el Centro Comunitario de ese municipio, el mandatario señaló que consideran una “desigualdad” no dar estos apoyos a mujeres que tienen más de 60 años.

A nivel federal, ya existe un programa que otorga apoyos económicos para mujeres que de más de seis décadas de edad.

“Ayudamos a las Mujeres” otorga un apoyo de $2,000 pesos mensuales y permite utilizar gratuitamente el transporte público después de las 10:00 horas. “Creímos que era una desigualdad porque si bien es cierto que de 60 y más ya se recibe un apoyo federal, eso no excluye ni quita que reciban el apoyo del Estado”, señaló García.

El mandatario también informó que las beneficiarias podrán utilizar sin costo camiones, Transmetros y Metro después de las 10:00 horas, aprovechando los horarios de menor demanda.

Mariana Rodríguez señaló que actualmente 106,000 mujeres reciben el apoyo de “Ayudamos a las Mujeres”, aunque la meta es ampliar la cobertura a más de 200,000 beneficiarias.

La titular de Amar a Nuevo León reconoció que los $2,000 pesos mensuales no representan una solución total a las necesidades económicas de las beneficiarias, pero sí pueden representar un apoyo para sus gastos cotidianos.

“Y sabemos perfectamente que $2,000 pesos no les van a venir a solucionar la vida. Eso lo tenemos consciente, pero sí son un respiro”, expresó.

OFRECEN CAMIONES Y AGUA

Como parte de las acciones de movilidad para García, indicó que actualmente el municipio cuenta con 340 camiones y que esta semana se incorporaron 40 unidades más.

Además, adelantó que en octubre se prevé sumar otras 60 para alcanzar una flotilla de 400 camiones.

García también planteó la construcción de parabuses con techo y la incorporación de árboles en sus alrededores, al señalar que las habitantes del municipio deben tener acceso a los mismos servicios de transporte que el resto de Nuevo León.

Durante el evento, el gobernador también anunció proyectos para García en materia de agua, seguridad, educación y emprendimiento.

Entre las obras mencionó el fortalecimiento del suministro de agua mediante el cierre del anillo hidráulico, con aproximadamente 15 kilómetros de ductos, además de la construcción de tres grandes tanques de almacenamiento.

El acto fue organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Félix Arratia, y reunió a funcionarios estatales y municipales.