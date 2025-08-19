Anuncia Samuel nuevo proyectos previos a la Copa del Mundo

Estos nuevos proyectos van desde la construcción de puentes peatonales hasta la transformación del Penal de Topo Chico en museo y centro comunitario

Faltando poco menos de un año para que arranque el Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, continúa presentando nuevos proyectos, en su mayoría, para la zona metropolitana de Monterrey, que van desde la construcción de puentes peatonales hasta la transformación del Penal de Topo Chico en museo y centro comunitario.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el mandatario estatal dio a conocer que ya están licitados dos puentes peatonales sobre el par vial Morones Prieto–Constitución.

El primero conectará la futura estación ISSSTE de la Línea 4 del Metro con el próximo cuartel de Fuerza Civil, en la colonia Loma Larga; mientras que el segundo se ubicará frente a la Torre Rise y enlazará su mirador con el centro de Monterrey y el Centro Médico de Morones.

“Estos nuevos puentes van a ser muy simbólicos, ya están licitados y se van a empezar a construir en el par vial Constitución-Morones”, dijo el gobernador Samuel García.

Otro de los anuncios relevantes fue la transformación del entonces Penal de Topo Chico, cuyo edificio principal será convertido en museo y centro comunitario.

A su alrededor se construirá un nuevo parque, el cual aún no se define su nombre, por lo que la Secretaría de Participación Ciudadana mantiene diálogos con vecinos, aunque el gobernador propuso llamarlo Nuevo Parque del Agua 2.

“Ese penal se cerró, pero lo dejaron en el olvido y peor aún los árboles que había se secaron con la crisis que hubo, entonces yo le he propuesto poner Nuevo Parque del Agua, pero no va a ser una imposición, está Participación Ciudadana ahorita con los vecinos”, mencionó.

El ahora Parque Niños Héroes, a un costado de Ciudad Universitaria, pasará a llamarse Nuevo Parque Tigre, será renovado por completo, incluirá un nuevo estadio y se reactivarán los lagos con el propósito de que la ciudadanía vuelva a utilizarlos para la pesca recreativa. Este proyecto está en proceso de licitación.

“Todos los atletas de Nuevo León aquí están entrenando, aquí está el INDE y el CARE y todos los centros de alto rendimiento, entonces, como verán, vamos a renovar e integrar el parque que va a tener nuevo velódromo como nuevo techo para los clavadistas, nuevo estadio que lo vamos a integrar con el estadio de los Tigres y los Sultanes”, agregó.

Además, García informó que el Estado ya recuperó el hotel en la Presa El Cuchillo y que el Parque Cerro Prieto, en el municipio de Linares, será remodelado. También destacó que la Presa León tendrá su propio parque con áreas de pesca, un botadero y un mirador en la cortina de la presa.

“Vamos a iniciar ya el Parque de la Presa León. A las cuatro presas, a las cuatro se va a poder llegar en carretera de manera segura y las cuatro van a tener parque social para que la raza vaya a hacer picnic, hagan sus carnes asadas, se vayan a pescar, botadero, pero lo más impresionante es la cortina que a su vez es un mirador”, añadió.

También, en el marco de la preparación para el Mundial 2026, se proyecta la construcción de corredores verdes que enlazarán el Parque Fundidora con el Estadio BBVA.

Con estas obras, el gobierno de Nuevo León busca no solo mejorar la infraestructura de movilidad y seguridad, sino también ofrecer más espacios recreativos y culturales a la población de cara al evento deportivo más importante del mundo.