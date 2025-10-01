Info 7 Logo
Anuncia Samuel García que ampliará L1 del metro hasta Juárez

Por: Victor Amaro

30 Septiembre 2025, 21:13

Este anuncio se realizó tras asistir al primer informe de gobierno del alcalde de Juárez, Félix Arratia, a quien felicitó por sus resultados como alcalde

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su administración ya trabaja en las gestiones para ampliar la Línea 1 del Metro hasta el municipio de Juárez, una demanda histórica de la comunidad.

Este anuncio se realizó tras asistir al primer informe de gobierno del alcalde de Juárez, Félix Arratia, a quien felicitó por los resultados obtenidos durante su gestión.

El mandatario estatal señaló que la celebración del Mundial de Fútbol FIFA 2026 permitirá agilizar la construcción de las nuevas líneas 4 y 6 del Metro, liberando recursos y tiempo para nuevos proyectos de infraestructura.

Samuel Garcia Felix Arratia

"Con el Mundial vamos a adelantar toda la construcción del Metro. Queremos tener todo terminado en mayo y nos va a quedar un año o cuatro meses todavía más de gobierno," indicó García.

Precisó que, aprovechando esa ventana, se dará inicio al nuevo proyecto: "Quiero también aprovechar una gestión que ha pedido mucho Félix, ya estamos haciendo los estudios de la creación de la línea 1 del Metro a Juárez, se lo merecen. Vamos a registrarlo en hacienda y en mayo que acabemos la 4 y 6, nos venimos para la 1," afirmó el mandatario estatal.

