Anuncia Samuel García polos para industria de semiconductores

Lo destacable de este anuncio es que ambos polos contarán con el apoyo de los tres niveles de gobierno para librar impuestos por al menos diez años

Ante la premisa de atraer la producción de semiconductores a México, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que junto al Gobierno Federal la entidad contará con dos Polos de Desarrollo, para posicionar la industria.

Estos serán uno en Pesquería y el segundo en la Aduana Gloria Colombia, con el objetivo de impulsar la industria a través de estímulos fiscales, que el mandatario estatal nombró como “Zona Franca” o “Tax Haven”, debido a que a las industrias que se posicionan en estos polos no se les cobran impuestos por un tiempo para que se consoliden en la entidad.

“Por lo pronto Pesquería y Gloria Colombia. Próximamente ya estamos a nada de aprobar los polos y a nada de que puedan gozar de esos estímulos fiscales que para efectos internacionales pues aquí les decimos zona franca, pero no se entiende fuera de México es un Tax Haven”, comentó el ejecutivo.

Polo en Pesquería busca aprovechar cercanía con Estados Unidos

El primero que será en Pesquería, García señaló que se encuentra a una hora 20 minutos de Estados Unidos por la carretera Roma – Texas e incluso hizo mención de que se está trabajando en el libramiento Pesquería Juárez, para incrementar la conectividad.

Sin embargo, lo destacable de este anuncio es que ambos polos contaran con el apoyo de los tres niveles de gobierno para librar impuestos por al menos diez años con el objetivo de que la empresa que se integre a este espacio pueda desarrollarse.

“Hoy quiero platicarles de dos proyectos que estamos a nada de sacar con gobierno federal, que son los polos del Plan México, polos de desarrollo, el primero es el de Pesquería, va a tener un polo de desarrollo que de ahí a Texas vía la carretera Roma - Texas, estás a una hora 20 minutos. Los proveedores chicos, medianos, grandes se instalen y con este beneficio, el gobierno federal más el local, se olvidan de impuestos por diez años porque es la exención de ISR, programa IMEX, exención de impuestos de nómina y ya convencimos al alcalde, que también el predial”, señaló García.

Gloria – Colombia se perfila como polo logístico e industrial

En cuanto a la aduana Gloria – Colombia, específicamente se trata de un terreno que es propiedad del Estado dentro de Laredo, Texas para ahí impulsar la industria a través de uno de estos polos de desarrollo con los estímulos fiscales y con la ubicación privilegiada.