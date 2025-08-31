Anuncia Regio Ruta apertura de ruta A; alcanza 100 mil usuarios

El próximo 8 de septiembre iniciará operaciones la ruta A, que conectará la Macroplaza con La Rioja, teniendo como punto intermedio la UANL Mederos

El Gobierno de Monterrey informó este sábado se alcanzará un logro significativo en la operación del servicio de transporte Regio Ruta, al registrar la atención de los primeros 100 mil usuarios desde su puesta en marcha el pasado 18 de agosto.

En el marco de este avance, se anuncia que el próximo 8 de septiembre iniciará operaciones la ruta A, que conectará la Macroplaza con La Rioja, teniendo como punto intermedio la UANL Mederos.

Ampliando la cobertura y las alternativas de traslado para estudiantes, trabajadores y familias de la zona sur de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey reitera su compromiso de ofrecer un transporte público seguro, ordenado y sustentable, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los regiomontanos.