Para seguir fomentando la cultura de darle una nueva vida o uso a los diferentes tipos de materiales, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a la próxima jornada del programa ReciclaLeón, que será este sábado 28 de noviembre en el estacionamiento del Auditorio San Pedro, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
En la conferencia "Nuevo León Informa", el titular de la dependencia, Raúl Lozano, informó que la dinámica será drive-thru.
Materiales recibidos y entrega de plantas nativas
Durante la jornada se recibirán envases plásticos, metálicos, de vidrio, papel, cartón, Tetrapak, electrónicos (RAEE), neumáticos, aceite de cocina usado, pilas alcalinas, además de textiles limpios como telas, sábanas, cortinas, ropa y manteles.
Y en agradecimiento por sumarse a esta causa, los asistentes recibirán un árbol o una planta nativa de la región.
“La dinámica es muy sencilla, es un ReciclaLeón drive-thru; llegas en tu vehículo, nos abres la cajuela con el personal de la Secretaría y de las compañías que voluntariamente se suman a esta edición. Nosotros recolectamos los materiales, los ponemos en los contenedores y más adelante, igual sin bajarte del domicilio, te entregamos un arbolito y una planta fertilizadora", explicó.
Llamado a la participación y economía circular
Toda la comunidad está invitada, para seguir cuidando el medio ambiente.
“Invitarlos a seguir juntos, fomentando la sociedad y el gobierno y las empresas y, entre todos, esta nueva cultura de volver a dar una nueva vida, un nuevo uso a los materiales que no lleguen a los rellenos sanitarios y que se puedan volver, como justamente es el nuevo principio de ley de economía circular, a estos materiales volverles a dar un reúso en la vida de los materiales”, dijo.