La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León convocó a ReciclaLeón en el Auditorio San Pedro el sábado 28 de noviembre de 09:00 a 13:00 horas.

Para seguir fomentando la cultura de darle una nueva vida o uso a los diferentes tipos de materiales, la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a la próxima jornada del programa ReciclaLeón, que será este sábado 28 de noviembre en el estacionamiento del Auditorio San Pedro, en horario de 09:00 a 13:00 horas.

En la conferencia "Nuevo León Informa", el titular de la dependencia, Raúl Lozano, informó que la dinámica será drive-thru.

Materiales recibidos y entrega de plantas nativas

Durante la jornada se recibirán envases plásticos, metálicos, de vidrio, papel, cartón, Tetrapak, electrónicos (RAEE), neumáticos, aceite de cocina usado, pilas alcalinas, además de textiles limpios como telas, sábanas, cortinas, ropa y manteles.

Y en agradecimiento por sumarse a esta causa, los asistentes recibirán un árbol o una planta nativa de la región.

“La dinámica es muy sencilla, es un ReciclaLeón drive-thru; llegas en tu vehículo, nos abres la cajuela con el personal de la Secretaría y de las compañías que voluntariamente se suman a esta edición. Nosotros recolectamos los materiales, los ponemos en los contenedores y más adelante, igual sin bajarte del domicilio, te entregamos un arbolito y una planta fertilizadora", explicó.

Llamado a la participación y economía circular

Toda la comunidad está invitada, para seguir cuidando el medio ambiente.