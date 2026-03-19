Anuncia PRI Nacional a Adrián de la Garza como defensor estatal

El PRI comenzó a compartir a quienes considera sus defensores en cada estado, que curiosamente renuevan gobernador en el 2027

El PRI Nacional destapó a Adrián de la Garza como el defensor de su partido en Nuevo León, como un adelanto a lo que se podría venir en el 2027.

Durante un evento del Comité Nacional del PRI, el presidente del partido, Alejandro "Alito" Moreno, dijo que en Nuevo León, al haber ido en alianza con el PAN y el PRD, hoy Adrián de la Garza es el único defensor del PRI en la entidad.

"Por eso vemos hoy un único defensor de México en Nuevo León, el gran Alcalde Adrián de la Garza Santos; tan buen Alcalde es Adrián, tan buenos resultados y tan buen gobierno ha hecho, que todos lo quieren.

"Pero lo importante es que Adrián es un alcalde que dejó claro que la coalición funciona, que la coalición es exitosa. Hoy lo que hemos decidido nosotros es que nuestros alcaldes de coalición, su militancia es México, su militancia es el ganar y el trabajar para la gente", expuso el priista, mientras Adrián de la Garza asentía con la cabeza", dijo Alito Moreno.

Sin embargo, esta estrategia de anunciar ‘defensores’ de los estados no es nueva, pues Morena hace esa misma estrategia como un acto para no quebrantar las reglas electorales y así promover candidatos antes del tiempo electoral.

En Morena hacen encuestas para seleccionar a los “Defensores de las 4T” o también los “Coordinadores del Comité de la Defensa de la 4T”, y quienes tienen ese nombramiento son los futuros candidatos en los procesos electorales siguientes.

En el caso del PRI, se hizo sin encuestas y, además de Adrián de la Garza en Nuevo León, lo hizo con diferentes perfiles de cada uno de los estados que renovará gubernatura en el 2027.