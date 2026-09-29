Anuncia Morena al 'bueno' en NL; otros estados el lunes

Además de Nuevo León, también serán presentados los perfiles correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua

Morena definirá este lunes al perfil que encabezará la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, como parte de la última etapa de su proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

La presentación de los coordinadores de siete entidades será encabezada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Además de Nuevo León, durante el encuentro serán presentados los perfiles correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

En el caso de Nuevo León, los aspirantes a la coordinación son Andrés Mijes, Waldo Fernández, Judith Díaz, Tatiana Clouthier, Felipe de Jesús Cantú, Clara Luz Flores y Jesús Elizondo.

Morena inició en junio el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales y posteriormente realizó el proceso interno de selección mediante ejercicios de reconocimiento y encuestas entre los perfiles registrados.

La dirigencia nacional ha señalado que los resultados de las mediciones forman parte de su proceso interno.

Con estas definiciones, Morena concluirá la presentación de las coordinaciones estatales correspondientes a las entidades que renovarán gubernatura en 2027.