Anuncia Monterrey vacunación contra sarampión e influenza

Con el objetivo de fortalecer la salud pública, el municipio de Monterrey, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instalará este lunes dos puntos estratégicos de vacunación gratuita.

La jornada de salud estará enfocada en la aplicación de dosis contra el sarampión y la influenza, buscando prevenir brotes estacionales y proteger a la población de todas las edades.

Las brigadas se desplegarán en dos zonas clave de la ciudad para cubrir distintos sectores:

Estación Mitras (Sector Poniente): Ubicación: Avenida Simón Bolívar y Golfo de California, colonia Mitras Centro a partir de las 9:30 am.

Plaza Mayor (Sector Sur): Cruce de Plaza Mayor y Paseo de la Reforma, colonia Satélite a partir de las 3:00 pm.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos permanentes entre Monterrey y el IMSS para acercar los servicios médicos a los espacios de mayor tránsito, como el Sistema Metrorrey y centros comerciales de alta afluencia.

Se recomienda a los interesados acudir con su Cartilla Nacional de Salud (en caso de contar con ella) para mantener el registro actualizado de sus vacunas.