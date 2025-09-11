Anuncia Monterrey contraflujo en cruce de Colón y Madero

El carril de contraflujo será instalado en la zona de la Y Griega derivado de las obras de la Línea 6 del Metro, ya que se cerrará un tramo de la avenida Madero

El municipio de Monterrey instalarará un nuevo carril de contraflujo a partir de este miércoles 10 de septiembre en la zona de la Y Griega, en el cruce de las avenidas Colón y Madero.

La medida se deriva de las obras de la Línea 6 del Metro, ya que será cerrada a la circulación vehicular un tramo de la avenida Madero, desde la calle Prisciliano Elizondo hasta Colón.

Tampoco se permitirá el paso sobre Colón, en el sentido de oriente a poniente en el tramo de Flores Magón a prolongación Madero.

Para agilizar la vialidad, se habilitarán dos carriles izquierdos de Colón, para transitarlos en sentido de poniente a oriente.

Este contraflujo es para quienes conducen por Madero, al llegar a la calle Prisciliano Elizondo se deberán incorporar a esta arteria hacia el norte, luego tomar Colón hacia el oriente.

Se informó que la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey implementará un operativo en esta área.

La medida se realizará en horario de las 15:00 horas hasta las 5:30 horas del día siguiente.

Quienes se dirijan al puente Guadalupe podrán continuar por Colón hasta la avenida Benito Juárez; los que viajen por Constitución o de Guadalupe y pretendan tomar Colón, deberán desviarse por la calle Hermanos Flores Magón al norte, luego por Prolongación Madero hacia el poniente hasta Colón.

Y los que utilicen el reversible y pretendan dirigirse a la zona de Miguel Alemán o la colonia Linda Vista, podrán incorporarse a Prolongación Madero hacia el oriente de forma continua.

Cabe mencionar que sí habrá acceso para el tránsito local de la colonia Obrera por la calle Reforma.