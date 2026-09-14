Anuncia Monterrey cierres viales por fiestas patrias

Los cortes a la circulación arrancan la tarde del martes en el perímetro de la Macroplaza y continuarán durante el desfile.

A partir de las 16:00 horas de este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará una serie de cierres viales en el centro de la capital debido a los festejos de la conmemoración del Grito de la Independencia y al tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

Para la jornada del martes 15, las autoridades cortarán la circulación en las calles Escobedo y Zaragoza en dirección al sur, en el tramo comprendido desde la avenida Washington hasta Juan Ignacio Ramón. Asimismo, se restringirá el paso en el cruce de 5 de Mayo y Escobedo, además de los accesos hacia el norte por las calles Zuazua y Doctor Coss.

El miércoles 16 de septiembre, las restricciones viales continuarán con motivo del desfile patriótico. El contingente avanzará desde Ocampo y Emilio Carranza hacia el oriente, rodeando el Palacio Municipal por Zaragoza al sur y tomando Zuazua al norte hacia la Explanada de los Héroes. Posteriormente, los participantes marcharán por Padre Mier al poniente, Cuauhtémoc al norte y Washington al poniente hasta culminar en la Alameda Mariano Escobedo.

Durante el desfile, los automovilistas que circulen por Pino Suárez al sur serán desviados por Ruperto Martínez al poniente, Villagrán al sur y 5 de Mayo al oriente para reincorporarse más adelante. Asimismo, los accesos a la Macroplaza desde la avenida Constitución por Zuazua y Doctor Coss permanecerán cerrados. La corporación vial recomendó el uso de transporte público como el Metro o taxis de aplicación.