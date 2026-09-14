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Anuncia Monterrey cierres viales por fiestas patrias

Por: Fernanda Izaguirre

13 Septiembre 2026, 19:34

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Los cortes a la circulación arrancan la tarde del martes en el perímetro de la Macroplaza y continuarán durante el desfile.

Anuncia Monterrey cierres viales por fiestas patrias

A partir de las 16:00 horas de este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará una serie de cierres viales en el centro de la capital debido a los festejos de la conmemoración del Grito de la Independencia y al tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

Para la jornada del martes 15, las autoridades cortarán la circulación en las calles Escobedo y Zaragoza en dirección al sur, en el tramo comprendido desde la avenida Washington hasta Juan Ignacio Ramón. Asimismo, se restringirá el paso en el cruce de 5 de Mayo y Escobedo, además de los accesos hacia el norte por las calles Zuazua y Doctor Coss.

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El miércoles 16 de septiembre, las restricciones viales continuarán con motivo del desfile patriótico. El contingente avanzará desde Ocampo y Emilio Carranza hacia el oriente, rodeando el Palacio Municipal por Zaragoza al sur y tomando Zuazua al norte hacia la Explanada de los Héroes. Posteriormente, los participantes marcharán por Padre Mier al poniente, Cuauhtémoc al norte y Washington al poniente hasta culminar en la Alameda Mariano Escobedo.

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Durante el desfile, los automovilistas que circulen por Pino Suárez al sur serán desviados por Ruperto Martínez al poniente, Villagrán al sur y 5 de Mayo al oriente para reincorporarse más adelante. Asimismo, los accesos a la Macroplaza desde la avenida Constitución por Zuazua y Doctor Coss permanecerán cerrados. La corporación vial recomendó el uso de transporte público como el Metro o taxis de aplicación.

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