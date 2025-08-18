Anuncia Monterrey arranque de nueva Regio Ruta 

Desde este lunes operan las primeras unidades del recorrido C de la Regio Ruta, el sistema de transporte municipal gratuito de Monterrey

El Gobierno de Monterrey anunció que a partir de este lunes entrarán en operación las primeras unidades del recorrido C de la Regio Ruta, el sistema de transporte municipal gratuito implementado por la administración local.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso), esta nueva línea conectará los sectores de San Bernabé, Gloria Mendiola y Fomerrey 35, con un trayecto de 18.6 kilómetros, 62 paradas y dos terminales.

El alcalde Adrián de la Garza señaló que el objetivo de la Regio Ruta es complementar el sistema de transporte urbano ya existente y facilitar la conexión con medios de traslado masivo como el Metro, Transmetro y Ecovía.

El circuito C se suma a otros dos recorridos ya en operación, el pasado 21 de julio comenzó el circuito D, que va de Obispado a Fundidora pasando por la Macroplaza, mientras que el 4 de agosto inició funciones el circuito B, que conecta La Alianza con Valle Verde a través de la avenida Plutarco Elías Calles.

Con el nuevo servicio, Monterrey contará ya con tres de los cinco trayectos que integrarán el plan de movilidad municipal.

Las unidades que cubrirán este recorrido fueron ensambladas en Nuevo León y cuentan con capacidad para 49 pasajeros, sistema de climatización, conexión Wi-Fi y cámaras de videovigilancia.

Además, los usuarios tendrán acceso a una aplicación digital disponible para iOS y Android que permite consultar tanto las rutas como la ubicación en tiempo real de los vehículos.

Durante el resto del mes de agosto, el municipio permitirá que los ciudadanos aborden cualquier unidad de la Regio Ruta sin necesidad de tarjeta.

Posteriormente, será indispensable tramitar la tarjeta electrónica de acceso, que se podrá obtener en los Centros de Atención Municipal (CAM) presentando una identificación oficial y comprobante de domicilio.

El servicio podrá ser utilizado por cualquier persona del área metropolitana, y se suma a las alternativas de transporte disponibles en la ciudad, con la finalidad de ampliar las opciones de movilidad urbana.