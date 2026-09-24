Anuncia Mariana DIF + Cerca; llevará servicios a zonas puntuales

El programa busca llevar unidades móviles de servicios de salud a las zonas prioritarias o vulnerables para acercarle gratuitamente a la población

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, anunció el programa “DIF + Cerca” para llevar unidades móviles de servicios de salud a las zonas prioritarias o vulnerables para acercarle gratuitamente a la población, a modo de prevención, exámenes de laboratorio, de la vista y de la salud bucal, y consultas de medicina general para detectar enfermedades, dándoles el seguimiento y la canalización.

Este programa de jornadas preventivas en las colonias, para llevar salud, detección, orientación y gestoría, arranca el próximo lunes en la colonia Unidad Laboral, en el municipio de San Nicolás, y estará vigente durante 12 semanas en distintas colonias de la metrópoli y zonas rurales.

En la conferencia de prensa Nuevo León Informa, Rodríguez Cantú dio detalles junto a la directora del DIF, Alejandra Morales.

La titular de AMAR a Nuevo León expresó que el gobierno estatal ha avanzado para que los ciudadanos tengan una vida digna y se sientan acompañados.

Aclaró que los servicios deben acercarse a las comunidades que lo requieran porque hay muchos ciudadanos que no pueden trasladarse hacia los centros de salud y demás instituciones, ya sea por problemas de salud, porque físicamente están impedidos, porque carecen de recursos económicos o de medios para desplazarse, porque no tienen quien los acompañe o porque trabajan y no tienen tiempo.

De 6 de la mañana a 4 de la tarde, las unidades móviles ofrecerán diferentes servicios de salud, desde prevención hasta estudios de laboratorio, todo sin costo para los ciudadanos.

Por ejemplo, se practicarán diversos exámenes como biometrías, química sanguínea de 24 elementos y examen general de orina.

Además de exámenes de la salud visual, se otorgarán lentes si la persona lo requiere, y también habrá valoración bucal. Se les dará orientación, se les canalizará en caso de requerir atención a otro nivel y, en caso de requerir sillas de ruedas, muletas, andadores y bastones, se les entregarán.

Para mí, un DIF cercano es un DIF que se pregunta por qué hay personas que todavía no han podido llegar a nosotros y qué podemos hacer nosotros para acercarnos a ellos. Por eso hemos trabajado de distintas maneras para reducir estas distancias y estas brechas. "Vamos a seguir buscando maneras de estar siempre más cerca, para escuchar, para cuidar, para seguir construyendo un Nuevo León en donde todas y todos tengan una vida digna", dijo Rodríguez Cantú.

Aseguró que se trata de prevenir y detectar enfermedades para darles seguimiento.

"De ahí nace DIF + Cerca, un programa que llevará unidades móviles a zonas prioritarias metropolitanas y también rurales para acercar revisiones preventivas gratuitas, valoraciones generales de salud, estudios de laboratorio preventivos, revisiones de la vista y salud dental", expuso. "Si durante la elaboración se identifica que esta persona necesita atención más específica, la persona va a recibir orientación y vinculación con la instancia correspondiente para saber qué sigue y a dónde puede acudir”, afirmó.

A su vez, Morales aclaró que este programa se hizo pensando en los ciudadanos que no acuden a examinarse por todo lo que implica el traslado.

La primera jornada, el próximo lunes, será en la colonia Unidad Laboral, en el Conalep Número 213 "Dr. José María Hernández".

Ahí se ofrecerá laboratorio preventivo que pueda diagnosticar algún tipo de enfermedad, y se darán consultas de medicina general.

En esta primera etapa, en este año, serán 12 semanas de hasta 72 jornadas en diferentes municipios, en horario de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 4 de la tarde.

Las zonas prioritarias son aquellas donde residen ciudadanos que requieren asistencia social, principalmente quienes enfrentan alguna barrera para acceder a los servicios de salud.

En la ruta de prevención y orientación vamos a llevar la evaluación preventiva, servicios disponibles durante toda la jornada a las 6 de la mañana.

Identificación de riesgos, revisión y explicación de los resultados que se tengan, orientación, indicación de los siguientes pasos; los doctores les dirán cuál es el paso a seguir según la enfermedad detectada”, detalló Morales.