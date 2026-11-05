Anuncia Manuel Guerra que GarciBus conectará con la Ecovía

La conexión partirá desde la alcaldía y estará disponible sin costo para los pasajeros, como una medida para facilitar los traslados y reducir los gastos

Habitantes de García contarán con una nueva alternativa de movilidad para conectarse con el transporte metropolitano, luego de que el alcalde Manuel Guerra Cavazos anunciara la ampliación del servicio del GarciBús hasta la Ecovía, mediante un recorrido por la avenida Lincoln.

De acuerdo con el anuncio del presidente municipal, la conexión partirá desde la Presidencia Municipal y estará disponible sin costo para los pasajeros, como una medida para facilitar los traslados y reducir los gastos de transporte de las familias.

El nuevo servicio comenzará a operar los sábados, en una primera etapa, y posteriormente se buscará ampliar los días de funcionamiento de manera gradual durante las próximas semanas.

Guerra Cavazos señaló que esta alternativa está dirigida principalmente a quienes diariamente necesitan trasladarse por motivos laborales o realizar actividades en distintos puntos de la zona metropolitana, permitiéndoles enlazarse con otras opciones de transporte público.

La conexión con la Ecovía busca facilitar los desplazamientos de los usuarios y ofrecer una opción adicional para quienes se trasladan desde García hacia otros municipios del área metropolitana.