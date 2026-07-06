Anuncia Guadalupe contraflujo por obras en Israel Cavazos

Los trabajos consistirán en la construcción de un cárcamo de drenaje sanitario, una obra estratégica diseñada para mitigar los problemas de inundaciones

Con el objetivo de poner fin a los constantes riesgos y afectaciones que sufren los vecinos de la colonia Rancho Viejo durante la temporada de lluvias, el Municipio de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, anunció el inicio de una importante obra de infraestructura hídrica sobre la Avenida Israel Cavazos.

Los trabajos consistirán en la construcción de un cárcamo de drenaje sanitario, una obra estratégica diseñada para mitigar los problemas de inundaciones y escurrimientos en la zona. De acuerdo con las autoridades municipales, entre los principales beneficios de este proyecto destacan:

Flujo óptimo: Ayudará a que el agua circule correctamente.

Ayudará a que el agua circule correctamente. Prevención: Evitará obstrucciones en la red de drenaje.

Evitará obstrucciones en la red de drenaje. Salubridad: Reducirá significativamente los desbordamientos de aguas residuales.

Reducirá significativamente los desbordamientos de aguas residuales. Impacto social: Favorecerá directamente a más de 3,000 habitantes del sector.

Además, el municipio informó que el proyecto integral incluye la rehabilitación total del pavimento una vez concluida la instalación subterránea, así como un programa de mantenimiento constante para garantizar el correcto funcionamiento del cárcamo a largo plazo.

¡Tome precauciones!

Debido a la magnitud de las maniobras, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad implementará adecuaciones a la circulación a partir del lunes 6 de julio y hasta el 16 de agosto de 2026.

Las restricciones contemplan:

Reducción de carriles: Se limitará temporalmente el paso vehicular en la Avenida Israel Cavazos, en circulación de sur a norte, en el tramo que va desde la calle San Agustín hasta Camino a Jardines de la Silla. Cierre total de cruce: Permanecerá cerrado el acceso en la intersección de la calle Santo Domingo con la avenida Israel Cavazos.

Se exhorta a los automovilistas que transitan por la zona a salir con tiempo, circular con precaución y respetar la señalización vial para evitar accidentes y retrasos en sus traslados.