Anuncia Guadalupe cierres por construcción de drenaje pluvial

Los trabajos en la colonia CROC buscan reducir inundaciones con una obra de 130 metros lineales y una inversión superior a 9.5 millones de pesos

A partir de este lunes, el municipio de Guadalupe informó que realizará el cierre a la circulación de la calle Juárez Blancas, en la colonia CROC, debido a los trabajos de construcción de un drenaje pluvial que buscan reducir los problemas de inundación en la zona.

La obra contempla una intervención de 130 metros lineales y se enfocará en la calle Roberto Espinoza, donde se instalará un imbornal y rejillas para captar el agua que actualmente se acumula en la parte baja del sector.

El proyecto representa una inversión superior a los $9.5 millones de pesos y tiene un plazo estimado de ejecución de 90 días.

“La obra se realizará en una longitud de 130 metros lineales para reducir inundaciones en la calle Roberto Espinoza, área donde se construirá un imbornal o rejillas que capten el agua que se acumula en la zona baja”, señaló el municipio.

Además, se construirán cuatro registros pluviales con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado de la nueva infraestructura.

“Asimismo, se construirán cuatro registros pluviales que permitirán un mantenimiento y limpieza constante para que el funcionamiento del nuevo drenaje pluvial sea el óptimo, todo con una inversión superior a los 9 millones y medio de pesos”, se agregó.

El municipio de Guadalupe exhortó a los conductores a tomar precauciones, considerar tiempos de traslado y utilizar las vías alternas durante el periodo que duren los trabajos.

Alternativas viales

Ante el cierre vial, el gobierno municipal de Guadalupe habilitó rutas alternas para los automovilistas que circulan por la zona.

Alternativa vial de sur a norte:

Xochimilco

Camino a Vaquerías

Laguna de Israel Cavazos, para incorporarse a la avenida Benito Juárez

Alternativa vial de norte a sur: