Anuncia Grupo de Coordinación operativo para el Buen Fin

Con el arranque del Buen Fin a las puertas, el Grupo de Coordinación de Seguridad implementará diferentes operativos en el centro de la ciudad, así lo dio a conocer, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla.

“Presencia conjunta de las actas federales, las Policías municipales y estatales, la participación de 19 elementos, de igual forma, cada dieta que se encuentran en proceso de formación tras academias, así como de Fuerza Civil se integran a labores de prácticas en el terreno”

Se espera una derrama económica grande debido a los días en que se presentara el Buen Fin, pues mucha gente aprovechara para salir a comprar.

Sin embargo, en ese transcurso pueden cometer algunos errores, por lo que se recomienda:

• No portar grandes cantidades de dinero

• Estar atento a la hora de realizar un retiro en cajero

• Ante cualquier situación de riesgo, reportarlo a las autoridades que se encontraran presentes

• Y además mantenerse cerca de los niños.