Anuncia gobierno estatal 'Mercado Hecho en Nuevo León'

Se busca que el objetivo del evento sea impulsar a emprendedores y empresas locales como preparación para el Mundial 2026

El Gobierno del Estado anunció la realización de la primera edición de “Mercado Hecho en Nuevo León” 2026, un evento gratuito que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril en la Nave Lewis del Parque Fundidora, con la participación de más de 200 emprendedores, capacitaciones, trámites y servicios gubernamentales.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, informó que el objetivo del evento es impulsar a emprendedores y empresas locales, además de prepararlos para aprovechar la derrama económica que generará el Mundial 2026.

“Es un evento 100% familiar, gratuito, con más de 200 stands, food trucks, zonas infantiles y un bootcamp de capacitación para emprendedores”, explicó.

Rocha destacó que el evento también contará con actividades de formación para negocios que buscan crecer mediante plataformas digitales, formalización y estrategias de venta, incluyendo temas como delivery, comercio electrónico y atención a visitantes internacionales.

Asimismo, señaló que el Gobierno estatal instalará módulos de atención de diversas dependencias como la Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como el SAT estatal, entre otras.

Trámites, formalización y apoyo fiscal

Por su parte, la Directora de la Dirección General de Servicios al contribuyente del SATNL, Beatriz Lizama, explicó que se brindará acompañamiento a emprendedores y contribuyentes para facilitar trámites y fomentar la formalidad.

Detalló que durante el evento se ofrecerán servicios como inscripción al registro estatal de contribuyentes, asesoría fiscal, actualización de obligaciones y orientación sobre licencias, además de apoyo en trámites digitales a través de la plataforma estatal en línea.

“Lo que buscamos es facilitar los trámites, no ser un obstáculo. Queremos que los contribuyentes estén preparados para aprovechar la derrama económica del Mundial”, afirmó.

Agregó que también participará el SAT federal, brindando orientación sobre constancias fiscales, firma electrónica y declaraciones anuales, además de módulos de atención para regularización de contribuyentes.

PRODECON brindará asesoría gratuita a contribuyentes

En el mismo evento participará la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), que ofrecerá asesoría gratuita para resolver dudas fiscales y apoyar en la defensa de derechos de los pagadores de impuestos.

Sara García Osuna, representante de PRODECON, explicó que se brindará acompañamiento a emprendedores y personas físicas con actividad empresarial, especialmente en temas como devoluciones del SAT, cumplimiento fiscal y prevención de contingencias.

“Estamos para ayudar al contribuyente, no solo a grandes empresas, también a pequeños emprendedores. Buscamos que conozcan sus derechos y eviten problemas fiscales”, señaló.

Evento gratuito y familiar en Nave Lewis

El “Mercado Hecho en Nuevo León” se realizará de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche ambos días, con actividades para toda la familia, zonas infantiles, pabellones de servicios, activaciones rumbo al Mundial 2026 y participación de dependencias estatales y federales.

Las autoridades destacaron que el evento busca fortalecer la formalización de negocios, impulsar el consumo local y preparar a emprendedores para el impacto económico del Mundial, que podría generar una derrama significativa en el estado.