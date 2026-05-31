Anuncia Gobierno concierto de J Balvin para iniciar el Mundial

Durante la presentación, el gobernador Samuel García señaló que el cierre de la gira del trofeo terminará convirtiéndose en el arranque de la fiesta mundialista

A solo 12 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León anunció un concierto gratuito encabezado por el cantante colombiano J Balvin, que servirá como antesala de las celebraciones mundialistas en Monterrey.

El espectáculo se realizará el próximo 8 de junio en el Parque Fundidora como parte del cierre internacional del Trophy Tour de la FIFA 2026 by Coca-Cola.

Además de J Balvin, el evento contará con la participación del brasileño Pedro Sampaio y la cantante estadounidense Amber Mark.

Durante la presentación, el gobernador Samuel García señaló que el cierre de la gira del trofeo terminará convirtiéndose en el arranque de la fiesta mundialista en la entidad.

"Ya vimos que entonces en lugar de cierre vamos a tener a J Balvin de arranque, con esto les puedo asegurar que la sede más norteña, la sede de Nuevo León, va a ser el mejor Fan Fest en talento, en tiempos, en gente y en capacidad", afirmó.

Por su parte, Mariana Rodríguez invitó a la ciudadanía a participar en el evento, cuyo acceso será gratuito mediante registro previo.

"Qué mejor manera de comenzar el FIFA Fan Festival que con una fiesta para todas las familias, para los aficionados y para quienes también quieren vivir el ambiente mundialista.

Los esperamos este 8 de junio en Parque Fundidora con este festival completamente gratuito junto a otros dos grandes artistas que son Pedro Sampaio y Amber Mark", señaló.



Durante el anuncio también se presentó parte de la cartelera del FIFA Fan Festival, que incluirá artistas como Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias.

Representantes de Coca-Cola y Arca Continental destacaron que la gira del trofeo recorrió más de 70 ciudades en 30 países antes de concluir en Monterrey.