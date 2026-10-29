Anuncia gobernador descuento en derechos en Aduana Colombia

El gobernador Samuel García señaló que el objetivo es incentivar el uso de este cruce fronterizo y aumentar el movimiento de mercancías

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Atraer más mercancías, inversiones y empleos a México, en lugar de que las oportunidades comerciales se vayan a otros países, fue uno de los planteamientos centrales del gobernador Samuel García durante la inauguración del 32.º Congreso del Comercio Exterior Mexicano, en Nuevo León.

Ante empresarios y representantes internacionales, el mandatario anunció un descuento del 50 por ciento en todos los derechos de la Aduana Colombia, con la intención de incentivar su uso, aumentar el movimiento de mercancías y fortalecer las exportaciones hacia Estados Unidos.

“Vamos a anunciar el 50% de descuento de todos los derechos de la Aduana Colombia y así empezar a multiplicar los cruces porque eso es lo que queremos, la exportación, el valor agregado, empleo, talento y eso está directamente relacionado a la industria y a la exportación. Y quién mejor que Nuevo León para hablar de ello”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador también planteó la necesidad de atraer a México una mayor proporción de la actividad económica internacional, al señalar que existe una oportunidad de competir por inversiones y negocios que actualmente se dirigen a otras regiones del mundo.

“La meta o el objetivo es cómo hacemos que todo el pastel se venga para acá y no se vaya a Asia, no se vaya a otros países, que se venga a México y ofreciendo buena infraestructura, buenas aduanas, buena seguridad pública”, afirmó.

Como parte de su exposición, García destacó el crecimiento de la Aduana Colombia, que, según las cifras presentadas durante el evento, pasó de registrar menos de 200 cruces diarios hace una década a alrededor de 8 mil 500 en la actualidad. Además, señaló que las proyecciones apuntan a alcanzar los 15 mil cruces diarios para 2030.

El mandatario sostuvo que esta infraestructura también representa ingresos adicionales para las finanzas estatales. De acuerdo con sus declaraciones, Nuevo León recibe alrededor de 5 mil millones de pesos extra al año en participaciones vinculadas con la actividad aduanera. También mencionó las inversiones realizadas en la carretera La Gloria-Colombia y en la modernización de las instalaciones fronterizas.

La inauguración del congreso reunió a más de 450 participantes y marcó la conmemoración de los 75 años del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). En el encuentro participaron el presidente nacional del organismo, Sergio Contreras Pérez; el presidente de COMCE Noreste, Javier Zendejas; y Valentín Díez Morodo, presidente honorario de COMCE.

También estuvieron presentes Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, país invitado en esta edición; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía de Nuevo León; Farid Hannan Goyri, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Edgar Ciceño, representante de la Secretaría de Economía federal, y Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

En el encuentro también se abordaron las perspectivas del comercio exterior mexicano, la apertura de nuevos mercados, la inversión y la participación de las empresas nacionales en las cadenas internacionales de suministro. El programa contempla paneles magistrales, talleres especializados, exposiciones comerciales, encuentros de negocios y visitas empresariales.

Con el anuncio del descuento en la Aduana Colombia, el gobierno estatal busca incrementar el flujo de mercancías por esta frontera y fortalecer la posición logística de Nuevo León. El reto, planteado durante la inauguración, será convertir esa infraestructura y las oportunidades del comercio internacional en más operaciones comerciales, inversión y empleos para México.